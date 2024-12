Dynasty Warriors Origins : 1 million pour la démo, Koei Tecmo est heureux !

Koei Tecmo est heureux et nous le fait savoir. Dans un récent tweet, l'éditeur japonais partage sa joie de nous faire savoir que la démo jouable de Dynasty Warriors Origins a été téléchargée plus d'un million de fois. Un chiffre qui englobe les trois plateformes que sont le PC, la PS5 et la Xbox Series, ce qui prouve l'engouement autour de ce jeu qui revient de lui. Il faut dire que l'éditeur et Omega Force ont décidé de revoir leur copie concernant cette licence qui a déjà presque 30 ans, après l'avoir usée jusqu'à la moelle. Mais en choisissant de revenir aux fondamentaux de la série, en se rapprochant des Souls-like dans son gameplay, et en proposant un moteur 3D bien plus convaincant, Dynasty Warriors Origins est à nouveau remonter dans le train de la hype. Reste à savoir maintenant si ce million de joueurs curieux seront prêts à sauter le pas en achetant le jeu lors de sa sortie le 17 janvier prochain.