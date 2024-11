Dynasty Warriors Origins : une démo jouable et 6 min de vidéo pour comprendre le gameplay

En 2025, on pourra compter sur le retour de Dynasty Warriors qui compte bien nous faire oublier les derniers épisodes, complètement dans le déclin. KOEI Tecmo est d'ailleurs confiant quant à l'épisode Origins qui a décidé de repartir d'une feuille blanche. D'ailleurs, pour faire un test grandeur nature, une démo jouable sera proposée le 22 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. A cette occasion, et en préambule de tout cela, une vidéo de présentation a été publiée avant de nous présenter un peu plus les nouvelles mécaniques de gameplay, les changements opérés pour la série et quelques passages de l'histoire.

La sortie de Dynasty Warriors Origins est attendue pour le 17 janvier 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.