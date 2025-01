Dynasty Warriors Origins : KOEI Tecmo lâche le trailer de lancement, qui spoile le dernier boss...

C'est aujourd'hui que sort Dynasty Warriors Origins sur PC, PS5 et Xbox Serie, jeu qui réussit à relancer une série qui était tombée bien bas depuis de nombreuses années. Le producteur Tomohiko Sho, et ses équipes, ont su lui redonner le souffle qu'il fallait pour en faire un épisode fort, capable de garder les fondamentaux de la série et ajouter des éléments modernes pour s'adapter aux canons du genre. Parce que oui, même s'il est toujours question d'un beat'em all massif façàn Musô, cet épisode repique des éléments issus des Souls-like qui ont le vent en poupe. Du coup, il va falloir se montrer plus stratégique, contrer et parer dans un timing précis pour ne pas se faire déborder par l'ennemi. Ce dernier sera toujours en supérioté numérique, mais les officiers sont évidemment ceux qui vous donneront du fil à retordre. Et côté scénatio, si vous aimez les trahisons à tire-larigot, vous allez être servis !