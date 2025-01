Dynasty Warriors Origins : un départ canon et historique pour la série, le début d'une nouvelle ère ?

On ne connaît pas encore les chiffres de ventes officielles pour Dynasty Warriors Origins, mais il semblerait que le jeu connaisse un excellent démarrage. En se basant sur les chiffres de SteamDB, on constate un pic de 69 318 joueurs en simultané durant le week-end de sa sortie. A l'heure actuelle, au moment où l'on écrit ces lignes, le jeu est joué par 53 556 joueurs en simultané, ce qui représente le plus gros succès d'un jeu signé KOEI Tecmo de son existence. Cela en fait la deuxième plus grande sortie de l'éditeur japonais sur Steam en termes de joueurs en simultané, derrière Wu Long Fallen Dynasty (75 900 joueurs connectés en même temps), Nioh 2 (41 300), Wild Hearts (28 500), Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (18 900) et Romance of the Three Kingdoms XIV (16 400).







Le producteur Tomohiko Sho et ses équipes doivent être actuellement aux anges, eux qui avaient une pression monstre de devoir relancer une franchise vieille de presque 30 ans et qui s'est perdue en cours de route ces dernières années, avec un épisode Dynasty Warriors 9 complètement à côté de ses pompes (noté 8/10 dans les colonnes de Jeuxactu). Mais en rebootant la franchise, en éliminant les mauvais éléments, revenant aux fondamentaux et s'inspirant d'éléments Souls-like sans pour autant se travestir, Dynasty Warriors a su séduire la presse comme le public. Le jeu s'en sort avec la note de 80% sur Metacritic, moyenne obtenue sur la base de 53 reviews recencées, tandis que les joueurs lui donnent la note de 8/10.







Un parfaitement alignement d'avis favorable, auquel on peut rajouter la mention "Très positive" (94 %) sur Steam sur la base de plus de 5 000 avis. Selon Steam Scout, qui analyse à la fois les achats directs via Steam et les activations de clés, 57,12% de tous les avis sont rédigés en chinois simplifié. Cela n'est pas surprenant compte tenu de la popularité de l'histoire des Trois Royaumes en Chine (et des jeux Musô en général). Les autres langues qui ont le plus postés et commentés sur Steam sont ensuite l'anglais (21,9%), le chinois traditionnel (10%), le coréen (4,65%) et le japonais (3,05%). Il convient aussi de préciser que Dynasty Warriors est historiquement une franchise pour consoles, ce qui veut dire que le succès doit être encore plus important. Dans sa globalisé, la licence Dynasty Warriors s'est vendue à plus de 21 millions d'exemplaires dans le monde.