Marvel Tōkon Fighting Souls : on l'a testé lors de l'EVO France, le digne héritier de Marvel vs Capcom 3 !

Marvel Tokon Fighting Souls, c’est tout simplement le nom du prochain jeu issu de la collaboration entre Marvel, PlayStation et le studio japonais Arc System Works. Si vous ne connaissez pas ce studio, vous connaissez forcément leurs travaux : on leur doit les séries Guilty Gear, Blazblue et en 2018, c’est eux qui ont mis sur pied l’excellent Dragon Ball FighterZ. Et c’est justement grâce à la qualité de ce jeu et la manière de concilier accessibilité et exigence dans le gameplay qui a séduit Marvel et Sony d’embaucher Arc System Works pour façonner leur jeu de baston qui m’a rappelé ma tendre jeunesse. J’ai pu tester Marvel Tokon Fighting Souls en plein EVO France qui s’est tenu à Nice ce week-end et je vais vous détailler à la fois mon expérience et ce qu’il faut attendre de ce jeu qui arrivera en 2026 sur PS5 et PC.





Le week-end dernier s’est déroulée l’édition française de l’EVO, qui a eu lieu à Nice du 10 au 12 octobre 2025. L’EVO, c’est la plus grande et prestigieuse compétition du Versus Fighting dans le monde. Elle est née aux Etats-Unis en 2002 et elle s’est depuis exportée au Japon où l’on retrouve les plus grands champions de la discipline. Etant un amoureux des jeux de baston depuis toujours, ayant grandi avec une NeoGeo AES dans les années 90, il était impensable pour moi de louper un tel événement. Non seulement l’ambiance sur place était complètement folle, mais en plus, il était possible de mettre la main sur deux jeux de baston qui arriveront en 2026, à savoir Marvel Tokon Fighting Souls et le 2XKO de Riot Games, le fameux jeu de VS Fighting issu de la série League of Legends. Mais revenons à Marvel Tōkon Fighting Souls, qui représente une rupture notable dans l’histoire récente du jeu de baston. Après 21 ans de collaboration avec Capcom, la licence Marvel passe désormais entre les mains du studio Arc System Works, un changement qui témoigne autant de la confiance accordée au studio que de sa capacité à s’imposer dans un secteur en constante évolution. Si des licences comme Guilty Gear ou Blazblue restent encore relativement confidentielles auprès du grand public, les connaisseurs savent reconnaître la qualité de leur travail. Le succès de Dragon Ball FighterZ a d’ailleurs confirmé l’expertise du studio, tant sur le plan graphique que sur celui du gameplay. C’est donc naturellement que Marvel et PlayStation ont confié leur projet à Arc System Works, qui se distingue dès les premières images par une signature artistique unique et immédiatement reconnaissable.







"I WANNA TAKE YOU FOR A RIDE"





On ne peut qu’admirer la démarche de Marvel Tōkon Fighting Souls, qui illustre parfaitement la volonté de fusionner deux cultures distinctes : l’univers américain des comics et l’influence japonaise de l’animation, pour créer une expérience à la fois audacieuse et spectaculaire. C’est précisément cette alchimie qui confère au jeu son identité visuelle unique, immédiatement reconnaissable par son style “japanimation”. Le trait des personnages se démarque radicalement de ce que l’on a l’habitude de voir dans les adaptations classiques : Iron Man, par exemple, évoque davantage un robot de type Gundam que le super-héros traditionnel des comics, tandis que Star-Lord, leader des Gardiens de la Galaxie, se pare d’un masque plus sophistiqué. Miss Marvel, quant à elle, adopte des traits typiquement manga, avec de grands yeux expressifs et des attaques accompagnées de cris dignes d’une Magical Girl. Chaque détail est pensé pour accentuer l’expressivité et le style, dans la pure tradition d’Arc System Works. La fusion entre l’univers Marvel et cette esthétique japonaise fonctionne remarquablement, renforcée par le choix de Sony et Marvel d’utiliser les voix japonaises, contribuant à immerger davantage le joueur dans cet univers singulier. Cependant, l’aspect comics n’est pas négligé : le jeu rend hommage à ses origines américaines en intégrant des mises en scène inspirées des planches de BD, avec des couleurs éclatantes et des onomatopées qui renforcent l’effet graphique et dramatique propre aux comics.









Sur le plan du gameplay, Marvel Tōkon Fighting Souls innove en adoptant un système de combat en 4v4, une première dans l’histoire des jeux de baston. Si les formats 2v2 ou 3v3 ont déjà été explorés, aucun jeu de VS Fighting n’avait jusqu’ici proposé de constituer une équipe de quatre personnages. Interrogés à ce sujet lors de l’EVO France par mes soins, les développeurs ont simplement expliqué que ce choix répondait à une évidence : personne ne l’avait encore fait. Au-delà de la simple originalité, cette configuration vise à recréer la sensation d’un crossover massif propre aux comics Marvel, tout en offrant un système de soutien dynamique et stratégique. Le joueur peut ainsi se concentrer sur un seul personnage, tandis que ses alliés interviennent de manière coordonnée, à l’image des célèbres combos tag de Dragon Ball FighterZ. Le parallèle avec Dragon Ball FighterZ est d’ailleurs frappant : Marvel Tōkon Fighting Souls combine accessibilité et profondeur, permettant aux novices de profiter immédiatement du spectacle tout en proposant aux joueurs expérimentés des possibilités techniques riches. Le système d’auto-combo facilite l’exécution des attaques spectaculaires, incarnant parfaitement l’adage « easy to play, hard to master ». S’adressant à un public large sans sacrifier la complexité pour les compétiteurs, le jeu semble également taillé pour l’univers compétitif, avec l’ambition de briller lors des prochaines éditions de l’EVO à l’international.







4x4 TOUS TERRAINS





Pour en revenir au système de combat, sachez qu’il n’y a qu’une seule barre de vie pour les quatre combattants et tous ne seront pas accessibles dès le départ, mais de manière progressive et selon certaines conditions. Le premier round commence en 2v2, mais certaines actions comme le fait de projeter un adversaire pour déclencher une transition de décor donnent accès aux autres membres de l’équipe. Et une fois que l'équipe est au complet, les jauges Vital et Skill atteignent leur maximum, ce qui va donner accès à des attaques collectives. L’idée derrière ça, c’est d’inciter les joueurs à prioriser la coordination et le timing pour maximiser leur potentiel d’équipe. Sinon, il y a trois jauges principales qui structurent les combats. On a la jauge de santé qui est partagée par tous les membres de l’équipe, la jauge d’assemblage, qui est dédiée aux mécaniques d’assist, et qui permet d’enchaîner les attaques d’équipe et d’activer des compétences spécifiques. Et enfin, il y a la jauge de skill, qui est individuelle au personnage principal, et qui sert à déclencher des attaques puissantes, des Super Attaques et des attaques Ultimate.









Marvel Tokon Fighting Souls conserve sinon les bases du jeu de combat traditionnel avec un aspect aérien qui rappelle évidemment Marvel vs Capcom avec des doubles sauts, des ruées et des Slam Launchers. Il y a d’ailleurs énormément de mobilité dans ce Marvel Tokon avec des juggles en veux-tu en voilà, et même sur le plan défensif, le jeu propose des techniques comme le Crossover, qui permet de faire intervenir un allié pendant une garde pour reprendre l’initiative. Il y a aussi la mécanique du contre direct, baptisé Crossover Reflect, et la version parfaite, qui s’appelle Perfect Reflect, et qui exige un timing d’une précision chirurgicale, pour cette fois-ci bloquer les assists adverses. Ces possibilités redéfinissent la notion de “team management” en plein combat, ce qui promet un niveau de stratégie intéressant. Bref, il y aura du mindgame dans Marvel Tokon, ne vous inquiétez pas.









Côté roster, les premiers persos annoncés sont Captain America, Iron Man, Spider-Man, Storm, Star-Lord, Doctor Doom, Ms. Marvel et Ghost Rider et chaque personnage proposera un style bien défini. On a essayé de savoir combien de persos sont prévus dans le jeu, mais les développeurs ont botté en touche. Pas encore de date précise, on parle d’un vague 2026, mais le potentiel est évident. Marvel Tocon Fighting Souls coche toutes les cases du jeu de baston ultra chiadé, avec cette direction artistique folle, son gameplay accessible mais technique, respect du lore et amour sincère pour la baston. Si les prochaines annonces confirment l’ampleur du casting, on tient peut-être le successeur spirituel de Marvel vs. Capcom.



