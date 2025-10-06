JeuxActuJeuxActu.com

Assassin's Creed Mirage : le DLC "Vallée de la Mémoire" aura une durée de vie de 6h environ

Deux ans après sa sortie, Assassin’s Creed Mirage s’apprête à recevoir un DLC gratuit, baptisé "Vallée de la Mémoire". Au-delà de l’annonce coïncidant avec le second anniversaire du jeu, cette extension promet de prolonger l’expérience originale de près de 6h de jeu, tout en enrichissant la dimension narrative et historique de la saga. Ubisoft a d'ailleurs sorti deux vidéos à cette occasion : une première bande-annonce très courte (40 sec environ), montrait un Basim vêtu de noir, scrutant un mystérieux monument dans le désert, qui se situe dans la vallée d’AlUla, située au nord-ouest de l’Arabie saoudite. Il s'agit d'un lieu considéré comme le carrefour des civilisations et le foyer des anciens royaumes arabes, et il est aujourd’hui reconnu pour son patrimoine archéologique exceptionnel. Le choix d’AlUla n’est pas seulement esthétique, puisque pour Ubisoft, il reflète une volonté de lier gameplay et immersion historique. On apprend que l'éditeur français a collaboré avec des experts pour recréer la vallée au IXe siècle pour retranscrire ce nouveau terrain de jeu avec soin et fidélité, sachant que ce DLC est financé par l'un des nombreux actifs de Mohamed Ben Salmane.


Mais ce DLC "Vallée de la Mémoire" ne se limite pas à un nouveau décor, et Ubisoft en a profité pour peaufiner et enrichir les mécaniques du jeu. Les outils et compétences de Basim bénéficient de nouveaux niveaux d’amélioration, et le parkour est repensé avec des fonctionnalités comme le saut libre et les éjections « libres ». Ces modifications permettent une plus grande liberté de mouvement et s’appliquent à la fois à AlUla et à Bagdad. La rejouabilité est également renforcée puisque les missions principales et les contrats deviennent rejouables avec de nouvelles récompenses, tandis que deux niveaux de difficulté supplémentaires et des options de personnalisation « à la carte » offrent aux joueurs la possibilité de moduler l’expérience selon leur style. Quant à l'histoire, on apprend que Basim part en quête de son père disparu, Is’haq, dans un récit qui se déroule avant les événements finaux de l'épisode Mirage. Plus de six heures de jeu sont donc consacrées à ce récit inédit, qui prendra forme le 18 novembre prochain.

