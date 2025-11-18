Assassin's Creed Mirage : le DLC 'Valley of Memory' est dispo et existe grâce à l'Arabie Saoudite

Aujourd’hui marque le lancement de « Valley of Memory », le DLC gratuit d’Assassin’s Creed Mirage, qui permet de retrouver Basim dans une aventure totalement inédite. Développé par Ubisoft Bordeaux et Ubisoft Paris, et ce contenu supplémentaire plonge les joueurs dans l’AlUla du IXe siècle, une vallée historique de la péninsule arabique, entre cités anciennes, monuments rocheux et la nécropole d’Hégra, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. D'ailleurs, il faut rappeler que si ce DLC existe et est gratuit, c'est avant tout grâce à l'Arabie Saoudite qui a financé entièrement le projet. Autrement, sachez que cette nouvelle aventure propose plus de six heures de jeu supplémentaires, qui permettront aux joueurs de suivre Basim à la recherche de son père disparu. C'est donc l'occasion d'explorer des environnements inédits de la quête principale originale, tout en affrontant une nouvelle faction ennemie, à savoir les voleurs organisés. Outre les missions principales, le DLC introduit des contrats, des activités secondaires, des objets de collection et un arc narratif complet qui enrichit l’histoire de Basim, passé de voleur de rue à Maître Assassin.





Mais ce n'est pas tout, « Valley of Memory » ne se limite pas à un nouvel environnement et une intrigue inédite, puisque le gameplay a été amélioré sur de nombreux points :





- Séquences de l’Animus : possibilité de rejouer n’importe quelle mission ou contrat pour obtenir de nouvelles récompenses (tenues, armes, matériaux).

- Parkour enrichi : de nouveaux mouvements, comme le saut libre ou les projections latérales et arrière, offrent plus de fluidité et de verticalité.

- Outils et compétences : de nouvelles compétences et améliorations d’outils, ainsi que des ajustements pour rendre le combat plus varié.

- Réglages de difficulté : plus de flexibilité pour ajuster la détection des ennemis, l’endurance ou les dommages environnementaux.

- Filtres visuels : quatre nouveaux filtres inspirés des précédents opus (AC Origins, Unity, AC II et Odyssey) viennent compléter le filtre classique d’AC Mirage.









Ubisoft nous fait aussi savoir que ce DLC permet d'avoir plus de musiques, composées par Brendan Angelides, qui signe 14 nouveaux titres, dont un thème principal inédit. Il est accompagné du violoniste Layth Sidiq et de l’orchestrateur Akram Haddad, pour un rendu musical très oriental dans ses sonorités, et ça ne pouvait pas en être autrement. L’album sera d'ailleurs disponible le 21 novembre sur toutes les plateformes de musique et sur YouTube.



