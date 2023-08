Assassin's Creed Mirage : Ubisoft change encore la date de sortie, mais cette fois, elle est avancée

Assassin's Creed Mirage devait sortir le 12 octobre prochain, mais ce n'est plus le cas, puisque Ubisoft vient de modifier à nouveau sa date de sortie. Mais ne commencez pas à hurler votre désarroi sur les réseaux sociaux, il est question d'une bonne nouvelle, puisque le jeu est avancé d'une semaine, et que sa commercialisation est désormais fixée au 5 octobre prochain. Plusieurs raisons à cela : le titre est passé gold, ce qui signifie qu'il est prêt à partir en productiopn massive, mais aussi parce que les jours qui suivent sa sortie, de gros mastodontes arrivent sur le marché. Entre Forza Motorsport le 10 octobre, Lords of the Fallen le 13 octobre, Alan Wake 2 le 17 octobre, Marvel's Spider-Man 2 le 20 octobre et Super Mario Bros. Wonder le même jour (20 octobre), il va y avoir de la grosse concurrence. Assassin's Creed parviendra-t-il à sortir son épingle du jeu, lui qui était à la base d'un DLC d'Assassin's Creed Valhalla ? Réponse à l'automne prochain.