Assassin's Creed Mirage : un 1er trailer en audio-description et les éditions collectors dévoilées aussi

Officialisé il y a quelques jours en raison de leaks insistants, l'existence d'Assassin's Creed Mirage fut évidemment au coeur de l'UbiForward dans la nuit de samedi à dimanche. Ubisoft a tout naturellement donné les premiers détails sur le jeu, à commencer par le studio à l'origine du développement, à savoir Ubisoft Bordeaux. Le jeune studio à l'origine du DLC Assassin's Creed Valhalla : La Colère des Druides a donc la lourde tâche de mettre sur pied les aventures de Basim Ibn Is'haq dans la ville de Baghdad. Les leaks avaient donc raison et d'après certaines indiscrétions, cet Assassin's Creed Mirage était au départ une extension qui s'est par la suite transformé en épisode complet. Ubisoft l'avoue à demi-mot, mais cet épisode marque le retour la licence à un gameplay épuré de tout le côté RPG qui avait été mis en place depuis Assassin’s Creed Odyssey. Le jeu revient en effet à ses mécaniques esentielles, à savoir le parkour, la discrétion et les assassinats. Côté histoire, ceux qui ont fini Assassin's Creed Valhalla savent ce qu'il adviendra de Bassim et pourquoi il a un lien avec le personnage de Loki. Ici, ça sera l'occasion de découvrir son passé et la façon dont il est devenu un assassin des templiers. Le trailer d'annonce est accompagnée d'une musique originale composée par Brendan Angelides.Ubisoft en a profité pour révéler les éditions collectors du jeu : l'Édition Deluxe et le coffret Collector.

L'Édition Deluxe comprendra le jeu, un artbook numérique, la bande-son originale du jeu en version numérique ainsi qu’un pack Deluxe numérique qui contiendra une tenue inspirée de Prince of Persia, des skins pour l’aigle et la monture des joueurs, des armes et bien plus encore.



Le coffret Collector comprendra l’Édition Deluxe ainsi qu’une figurine de Basim de haute qualité (32 cm), un Steelbook exclusif dont le design sera choisi par les fans, un mini-artbook, une réplique de la broche de Basim, une carte de Bagdad ainsi qu’une sélection de musiques du jeu. Le coffret Collector sera disponible en magasin et sur Ubisoft Store.



Les fans qui précommanderont Assassin’s Creed Mirage recevront au lancement du jeu une quête bonus intitulée "Les Quarante Voleurs" au cours de laquelle ils découvriront les mystères de la grotte légendaire d’Ali Baba, la fameuse illustration qui a leaké en début de semaine.