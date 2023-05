Assassin's Creed Mirage : enfin du gameplay, c'est un vrai retour aux sources de la série

de Basim Ibn Ishaq, qu'on avait découvert dans Assassin’s Creed Valhalla, mais avec quelques années de plus. L'idée avec ce titre, c'est d'en savoir plus sur son passé et comprendre ce qu'il a fait à B

agdad, qui était à l'époque sous la dynastie des Abbassides. Oui, on pourra découvrir un Bagdad au IXème

siècle, en l'an 861 et à cette époque, la ville était considérée comme étant la capitale de l’art, du savoir, de l’innovation, du pouvoir, de la science, ou encore du commerce. On sait d'ailleurs que les développeurs se sont documentés afin d’offrir une reproduction fidèle du Bagdad de l’époque.





La dernière fois qu'on avait eu des nouvelles d'Assassin's Creed Mirage, c'était en septembre 2022, parce que Laurely Birba (qu'on appelle Bardabouze à la rédac') avait pu voir le jeu tourner lors d'un événement dédié proposé par Ubisoft. Depuis, le jeu s'est fait discret et a poursuivi son développement dans les studios d'Ubisoft Montréal. Le PlayStation Showcase du 24 mai 2023 aura permis de découvrir enfin des séquences de gameplay qui confirment bel et bien ce retour aux premiers amours de la saga. Moins d'éléments RPG, de l'infiltration comme avant, telle est donc l'envie des développeurs, qui proposent en prime un environnement qui rappelle les premiers épisodes avec Altaïr. On incarnera un certainLa sortie d'Assassin's Creed Mirage est attendue pour le 12 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.