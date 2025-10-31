JeuxActuJeuxActu.com

Zelda Breath of the Wild : un coffret de 8 vinyles somptueux pour la BO du jeu de Nintendo

Que les amateurs de beaux objets et de musiques envoûtent se dressent comme un seul homme : Nintendo a accepté de laisser faire Laced Records pour sortir des vinyles autour des musiques de The Legend of Zelda Breath of the Wild, 8 ans après sa sortie. C'est même une grande première pour la firme japonais, qui n’a jamais été une entreprise comme les autres lorsqu’il s’agit de musique. Contrairement à d’autres éditeurs, Nintendo a toujours cherché à conserver un contrôle quasi absolu sur ses bandes originales. Résultat : des OST rarement commercialisées, une chasse systématique aux droits d’auteur, et une gestion très restrictive de leur diffusion. Jusqu’à présent, la firme n’avait jamais vraiment exploré le marché occidental des vinyles, préférant des plateformes numériques comme Nintendo Music, qui centralise plus de cent bandes originales, mais uniquement pour les abonnés au Nintendo Switch Online.

Cette sortie prochaine de The Legend of Zelda Breath of the Wild en vinyle marque donc un tournant, et on aura affaire à un coffret double LP avec une sélection de 34 morceaux à 41,95€, et un coffret premium de 8 LP, regroupant 130 pistes et vendu 167,95€, avec une sortie fixée au 19 juin 2026. La stratégie est d'ailleurs claire et préciser par Bill Trinen, vice-président de Nintendo, auprès de Variety : le but est de tester l’appétence du public occidental pour des supports physiques. Le double LP à 41,95€ et l’édition intégrale en huit disques à 167,95€ ne sont pas seulement des produits, mais un indicateur pour Nintendo. Bill Trinen le confirme : il s’agit autant d’évaluer la demande que de rendre la musique de jeux vidéo accessible à un plus large public. L’initiative est doublement intéressante : elle représente à la fois un produit de niche pour collectionneurs et une expérience commerciale pilote qui pourrait ouvrir la voie à d’autres OST en Occident.

Sur le plan musical, Breath of the Wild reste un monument. De ses notes de piano mélancoliques à l’orchestration pleine de souffle des fins de piste, la bande-son de Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata, Hajime Wakai et Soshi Abe capte parfaitement l’atmosphère de Hyrule. La sélection de pistes pour le double LP, incluant des morceaux cultes comme “Overworld (Day)”, “Great Fairy Fountain” ou “Hyrule Castle”, promet de replonger immédiatement les fans dans les derniers jours de la Calamité. Le coffret 8-LP, lui, propose une immersion plus complète, en suivant les thèmes du jeu : exploration du royaume, libération des Bêtes Divines, et découverte des secrets des Sanctuaires. En parallèle, Nintendo continue de proposer ces musiques sur Nintendo Music, permettant aux abonnés NSO de profiter de plus de 100 OST, de créer des playlists et même d’éviter les spoilers pour les jeux non terminés. Mais la sortie des vinyles marque un tournant : pour la première fois, la firme semble envisager un publipostage physique de ses œuvres musicales vers l’Occident, avec un vrai potentiel commercial et culturel. Et ça, ça se fête.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 31 octobre 2025
10:11


The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Jeu : Action/Aventure
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
3 Mar 2017
3 Mar 2017

