Zelda Breath of the Wild 2 : Nintendo repousse le jeu à 2023, Eiji Aonuma présente ses excuses en vidéo

The Legend of Zelda : Breath of the Wild (dont on ne connaît pas encore le nom définitif et qu'on appelle Zelda Breath of the Wild 2 en attendant) ne verra pas le jour en 2022 comme c'était annoncé initialement. L'équipe de développement a en effet besoin de temps supplémentaire pour aller au bout de leurs ambitions. C'est Eiji Aonuma qui annonce la mauvaise nouvelle face-cam et présente même ses excuses aux joueurs. Il explique que l'aventure de cette suite ne se déroulera pas seulement sur les terres du jeu précédent, mais également dans les cieux qui les surplombent. De nouveaux horizons, de nouvelles ambitions, la Master Sword complètement brisée, ce Zelda Breath of the Wild 2 promet des surprises à la hauteur de nos attentes. Il va donc falloir patienter jusqu'au printemps 2023 pour découvrir les nouvelles péripéties de Link. C'est quand même dans un an...





Nintendo ne pourra malheureusement pas tenir parole, ni ses délais : la suite de