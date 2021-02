Zelda : la série Netflix a bien existé, c'est Nintendo qui l'a fait annuler

C'est une rumeur qui circule sur les Internets depuis de nombreuses années, à savoir une série Zelda produite par Netflix qui travaillerait conjointement avec Nintendo pour mettre en scène les aventures de Link et de la princesse Zelda. Des bruits de couloir qui remontent à 2015, réapparus en 2018 avant que Nintendo fasse un démenti public couper court aux espoirs des fans. Mais la réalité est toute autre, puisque nous venons d'apprendre que cette série basé sur la légende de Zelda a bel et bien existé et que c'est Nintendo qui a mis un terme au projet. C'est le comédien Adam Conover, très peu connu du grand public et encore moins en France, qui a fait cette révélation lors d'une interview qu'il a eu avec la chaîne YouTube "The Serf Times". Ce dernier travaillait en effet sur une série en claymation (de l'animation en pâte à modeler) dédié à StarFox lorsqu'il a appris que le projet avait été avorté par Nintendo en personne. On le cite :

Tout d'un coup, on a appris que Netflix ne travaillait plus sur le projet The Legend of Zelda finalement. Je me suis demandé ce qu'il s'étaut passé et puis j'ai entendu mon boss dire qu'on ne faisait plus StarFox non plus.

C'est là que Adam Conover apprend qu'une fuite en interne chez Netflix a fait capoter le projet, Nintendo ayant été pris de panique, a préféré annuler la série et un peu plus tard faire un démenti publique. C'est en effet quelque chose qui est peu connu du grand public, mais Nintendo fait sans nul doute partie des sociétés les plus drastiques en matière de NDA (Non Disclosure Agreement), en étant d'une intransigeance sans nom. Nous en avons déjà fait les frais sur certains tests, lorsque le NDA n'était pas respecté à la virgule près. Non, on ne rigole pas avec Nintendo...