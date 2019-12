The Legend of Zelda : Monolith Soft recrute pour la série, Breath of the Wild 2 concerné ?

"

Pour enfoncer le clou, l'insider Sabi a déclaré savoir que le jeu pourrait sortir en 2021. Cela laissera certainement le temps à ceux qui n'en ont pas encore eu l'opportunité de terminer The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch.





Monolith Soft est toujours à la recherche de nouveaux talents, comme l'atteste l'énième campagne de recrutement lancée récemment par le studio japonais. L'opération concerne "un nouveau jeu Zelda" qui, logiquement, devrait être Breath of the Wild 2 ; mais comme tout va très vite dans le jeu vidéo, il n'est pas impossible que le développement d'un épisode non-annoncé soit dans les tuyaux. Quoi qu'il en soit, les dirigeants souhaitent mettre la main - entre autres - sur des designers et des planificateurs (en interne), ainsi que sur des scénaristes et des character designers (en freelance). Bref, ça risque de ne pas chômer.Même si Breath of The Wild 2 profitera du travail réalisé pour le premier épisode, les développeurs prendront leur temps. C'est en tout cas ce qu'a confié Eiji Aonumi, le producteur de la série, en juin dernier.Lorsque j'ai travaillé sur Majora's Mask, la durée a été d'une année,J'étais un peu têtu, je partais de zéro, j'étais tout excité, mais il s'avère que l'équipe était fatiguée par tout ce processus. J'ai appris à prendre mon temps. Vous ne devez pas faire les choses en vous précipitant, sinon vous finirez par avoir des cheveux blancs comme moi.