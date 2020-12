Immortals Fenyx Rising : un comparatif avec Zelda Breath of the Wild, a-t-on affaire à un plagiat ?

Immortals Fenyx Rising est le dernier jeu issu du catalogue d'Ubisoft et c'est l'occasion pour l'éditeur français de nous proposer une toute nouvelle licence. Anciennement appelé Gods & Monsters, le jeu a dû changer de titre pour éviter les complications judiciaires avec la marque de boisson énergisante Monster. Seulement voilà, si Ubisoft a préféré éviter le bad buzz, il n'avait malheureusement pas pensé que ce dernier viendrait plutôt du côté du contenu du jeu. Depuis les premiers hands-on, nombreux sont les testeurs à avoir pointé du doigt les énormes ressemblances entre le jeu d'Ubisoft et un certain Zelda Breath of the Wild.





「임모탈 피닉스 라이징」 VS 「젤다: BOTW」 비교 -게임스팟



아니ㅋㅋㅋㅋㅋ 유비야ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이거 안경 벗고 보면 야숨이라 해도 믿겠네 pic.twitter.com/HMBQndgNWT — ₩9 (@Pleasure54) 2 décembre 2020



Entre les sessions de preview il y a quelques mois et la sortie du jeu, les développeurs d'Ubisoft Québec ont procédé à quelques changements, notamment au niveau de certains éléments visuels, mais suffisamment pas assez pour que la notion de plagiat revienne sur le tapis. Un utilisateur sud-coréen qui a pu récupérer le jeu la veille de la sortie s'est amusé à comparer Immortal Fenyx Rising au chef d'oeuvre de Nintendo, et il faut bien admettre que les ressemblances sont pour le moins troublantes. Même structure dans le gameplay, animations quasi inchangées, utilisation identique du système de parry, effets visuels semblables, même façon d'apprivoisier un cheval, DA quasi équivalent, même les énigmes dans les donjons donnent le sentiment qu'il y a eu qu'un simple copié-collé. La structure même du jeu, qui consiste à appréhender l'open world comme bon nous semble avant d'aller attaquer le chateau central rappelle Zelda Breath of the Wild...



Alors oui, en se plongeant littéralement dans l'aventure, Immortal Fenyx Rising parvient à se distinguer de Zelda Bretah of the Wild, mais il faut bien admettre que le titre d'Ubisoft donne l'impression d'être une copie conforme sur certains aspects...