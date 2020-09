Immortals Fenyx Rising : on a joué 2h au Zelda-like d’Ubisoft, est-il sur la bonne voie ?

Malgré des franchises surpuissantes sur lesquelles il serait facile de se reposer, Ubisoft n’a décidément pas peur de se lancer dans de nouvelles aventures coûteuses. Preuve en est de sa dernière IP en date Gods & Monster, annoncée en grande pompe lors de l’E3 2019 avec un court trailer coloré : depuis, la firme a fait la langue de bois et a tenu son chantier secret… jusqu’à tout récemment. Les choses semblent s’accélérer grandement pour ce nouveau jeu d’action-aventure qui, de un, a changé de nom pour Immortals Fenyx Rising et, de deux, s’est laissé approcher par nos petites mains curieuses lors d’une démo privée. Plutôt généreux, les développeurs nous ont même donné accès à deux heures de jeu en open-world, totalement libres d’évoluer comme bon nous semblait. Assurément, Ubisoft s’est appuyé de ses travaux remarquables d’Assassin’s Creed Odyssey…tout en allant s’inspirer largement du côté de The Legend of Zelda. Un bon mélange des genres pour cette nouvelle marque ?

BREATH OF THE FENYX

IMOHTEP FENYX RISING

GREC COMPLET

FUN-IX

En terme d’action-aventure en monde ouvert, on peut dire qu’Ubisoft a largement eu le temps de se faire la main. Alors que cette année signera l’avènement d’Assassin’s Creed Valhalla, énième opus de la célèbre saga, l’entreprise livrera également un autre open-world de grande envergure qui empruntera directement à Assassin’s Creed Odyssey : Immortal Fenyx Rising, dont le contexte se déroulera en pleine mythologie grecque. Là où l’aventure de Kassandra et Alexios s’épaulait en partie de cet aspect légendaire, Immortals Fenyx Rising y plonge corps et âme : on y incarne Fenyx, une mortelle chargée de sauver les Dieux du dangereux Typhon. Redoutable Titan des vents forts et des tempêtes, fils de Gaïa issu du Tartare, le bonhomme est libéré et déchaîne sa colère sur la région. Grâce aux pouvoirs des Dieux, notre héroïne s’en ira parcourir les terres de Grèce, battre des créatures diverses et variées, récupérer du nouveau matériel et résoudre d’innombrables énigmes. Un beau programme.Du coup, concrètement, comment s’articule ce croustillant Immortals Fenyx Rising ? À l’instar des grosses productions d’Ubisoft, notre protagoniste se retrouve lâchée dans un monde ouvert à la taille franchement conséquente, sectorisée par quartiers : au nombre de sept, seulement un était accessible lors de cette preview, “les Forges” d’Hephaistos que l’on se devait de rallumer à travers la région. Pour se déplacer, plusieurs moyens s’offrent à nous : nos petites gambettes bien évidemment, mais également les ailes d’Icare idéales pour planer ou notre fidèle destrier mécanique, apparaissant immédiatement à tout moment sans temps d’attente. Le voyage rapide est également faisable après la découverte de certains centres d’intérêt : bref, on se meut assez facilement dans l’environnement, d’autant plus que Fenyx est une grimpeuse avérée. Limitée par sa jauge d’endurance, l’héroïne pourra s’agripper sur absolument toutes les surfaces pour franchir certains obstacles et même déplacer certains éléments, qui serviront lors des énigmes, grâce à un pouvoir de lévitation. Cela ne nous rappelle pas un bonhomme en tunique verte ?Ceux qui se sont déjà essayés à The Legend of Zelda Breath of the Wild - et Dieu sait qu’il y en a - le remarqueront immédiatement : Ubisoft n’y est pas allé de main morte dans la reproduction de certains éléments du hit de Nintendo. À tel point que malgré sa personnalité et des initiatives qui lui sont propres, la comparaison est tout bonnement obligatoire ! Non seulement de nombreuses facettes de gameplay lui ressemblent radicalement (y compris dans les combats ou la plateforme) mais la direction artistique, elle aussi, semble lorgner du côté des plaines d’Hyrule. Bien sûr, ici, il est question de mythologie grecque et l’on retrouve donc certains éléments phares comme des statues de divinités, des temples en hommage aux Dieux et des ennemis classiques comme les cyclopes, les gorgones ou les harpies, mais le ton pastel, édulcoré, presque cartoonesque si caractéristique de Breath of the Wild s’y retrouve. Il en va de même pour Typhon, tranquillement logé dans son volcan diabolique et fumant, au loin, qui s’apparente drastiquement à Ganon. Certains diront qu’il s’agit de plagiat, d’autre d’un bel hommage…mais du moment que la formule est réussie, nous, ça nous va.Et fort heureusement, Immortals Fenyx Rising s’en sort plutôt bien dans sa conception. Si l’on émet tout de même quelques réserves sur la direction artistique (certes inspirée de Zelda mais à notre goût un poil trop enfantine) ou la réalisation graphique, contrôler Fenyx s’avère d’une certaine fluidité plutôt agréable. À certains endroits de la map, certains donjons seront accessibles sous la forme “d’abris du Tartare”, des zones linéaires à la plateforme plus ou moins exiguës ponctuées de quelques combats. Très loin d’atteindre la complexité, la liberté de jeu et l’intelligence des phases du dernier opus de Zelda - du moins de ce que l’on en a vu - ces passages d’habileté s’en sortent toutefois correctement et permettent d’aérer les séquences de jeu. Le soft livre également de nombreuses énigmes dans d’autres endroits de la map, notamment dans des temples grecques remplis de multiples défis de logique tous différents les uns des autres, demandant parfois quelques réflexions à tête reposées. De même, plusieurs défis d’adresse sont également disponibles : pour faire clair, nous ne nous sommes pas ennuyés une fois durant notre démo de deux heures. On croise alors les doigts pour que tout ce à quoi nous avons pu nous essayer de ne répète pas trop dans les autres zones de la carte…Qui dit mythologie grecque dit forcément créatures (très) embarrassantes et, fort heureusement, Fenyx a de quoi partir en guerre. D’ailleurs, beaucoup de ses aptitudes et de ses outils sont reliés aux Dieux : la ruée de Prométhée, le marteau d’Ephaistos, la tombée de flèches d’Arès, la flèche (télécommandée) d’Apollon, le soutien du Phoenix… Tous ces mouvements pourront être utilisés en combat, consommeront une barre de stamina et épauleront des combos à l’épée et à la hache, ces deux dernières armes étant liées aux deux gâchettes droites. Une fois le gameplay assimilé, force est de constater que celui-ci fonctionne plutôt bien et, malgré certaines similitudes évidentes avec Breath of the Wild (encore, toujours), il s’annonce plus aérien, plus bourrin et plus fantaisiste. Au fil des quêtes principales et annexes qui assaisonneront le périple, il sera d’ailleurs possible de récupérer de nouvelles lames, casques et autres éléments d’armure, tous avec des propriétés différentes qui viendront donner un petit côté RPG propre aux dernières productions d’Ubisoft. D’ailleurs, un aspect de crafting est également attendu puisqu’au sein de coffres et en récupérer des ressources dans la nature, Fenyx pourra concocter des potions dans les chaudrons, placés à certains points de la map, qui procureront des effets divers (récupération de santé ou d’endurance, etc.). Malheureusement pour la démo, il était impossible d’accéder à l’arbre de compétences et l’on croise donc les doigts pour que l’on puisse débloquer de nouveaux mouvements, de nouvelles magies et un tas d’autres surprises pour étoffer la jouabilité sur la durée.Globalement, Immortals Fenyx Rising n’invente donc pas énormément de choses et se calque sur le modèle du Zelda-like, ce qui est une référence on ne peut plus noble. Si de ce que nous avons vu, nous regrettons tout de même une part de mysticisme qui aurait permis d’apporter davantage de légende, de mystère et de maturité, ceci est justifié par un parti-pris surprenant : l’humour. Malgré son côté pétillant, presque Fortnitesque, on ne savait pas trop à quoi s’en tenir avec ce projet inédit. Dès les premières minutes, le ton est alors donné et l’univers témoigne d’une bonne humeur constante : Zeus et Prométhée jouent par exemple les narrateurs, commentant régulièrement les actions de l’héroïne en plein jeu avec un tas de vannes et de punchlines réellement amusantes. Encore plus surprenant, ceux-ci n’hésitent pas à briser le quatrième mur, s’esclaffant d’être dans un jeu vidéo ! Notons d’ailleurs que si cette preview nous a donné un aperçu de la VO, c’est l’excellent Lionel Astier qui s’occupera de doubler le Dieu suprême, sooit un choix de casting sacrément prometteur. On attend donc de voir l’histoire que nous contera Immortals Fenyx Rising car, malgré cette légèreté certaine appréciable, l’héroïne reste assez discrète et aucune cinématique ni autre personnage (hormis Typhon) ne fut à déclarer. Allez, on y croit, et on se donne rendez-vous le 3 décembre sur PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia et PS5.