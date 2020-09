Immortals Fenyx Rising : un nouveau trailer pour le Zelda-like d'Ubisoft, du gameplay et une date aussi

L'Ubisoft Forward a été l'occasion de découvrir un trailer inédit d' Immortals : Fenyx Rising qui, rappelons-le, s'appelait Gods & Monsters il y a encore quelques jours. D'ailleurs, le réalisateur du jeu, Scott Phillips, en a profité pour expliquer que ce changement de nom était dû à la vision de ses équipes qui a évolué depuis l'annonce du titre à l'E3 2019. En plus du trailer, on a également droit à une vidéo de gameplay sur laquelle nous ne nous attarderons pas, puisque les premières impressions de Maximilien seront publiées juste après la conférence en ligne.



Pour le moment, on préfère attirer votre attention sur la date de sortie d'Immortals : Fenyx Rising qui a été fixée au 3 décembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia. Concernant ce dernier, Google a annoncé une démo gratuite exclusive qui arrivera à la fin de cette année.