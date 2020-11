Immortals Fenyx Rising : le point sur le contenu post-lancement, un trailer et des images

Fenyx va se lancer dans une nouvelle aventure qui se déroule dans le Palais de l'Olympe, la maison des dieux. Pour ce voyage, Fenyx devra surmonter les Épreuves imposées par les Olympiens, afin de rejoindre le cercle fermé du Panthéon. Les joueurs découvriront des cryptes magnifiques, conçues par les dieux, et devront affronter des défis.

Mythes de l’Empire Céleste –

Situé dans la mythologie chinoise, le deuxième épisode du jeu introduira un nouveau héros, Ku, qui part en voyage pour sauver des mortels sur une nouvelle terre mystique aux frontières du ciel et de la terre. Les joueurs devront maîtriser le style de combat et les capacités uniques de Ku, inspirés des arts martiaux chinois, pour vaincre de nouveaux ennemis et les monstres de la mythologie chinoise.