Immortals Fenyx Rising : un premier DLC et une démo jouable gratuite

Cela fait désormais deux mois que Immortals Fenyx Rising est sorti sur PC, PS4 et Xbox One et Ubisoft a jugé qu'il était temps de commencer à enrichir le contenu de son jeu d'action-aventure très inspiré de Zelda Breath of the Wild. On apprend ainsi qu'un premier DLC est désormais disponible à l'achat moyennant 14,99€, qui est bien évidemment accessible pour celles et ceux qui ont acheté le Season Pass. Cette extention de la campagne prend place directement après la fin des événements de l'histoire principale et le nouveau statut de Fenyx lui permet de marcher aux côtés des Dieux de l'Olympe. Pour autant, de nouveaux défis lui sont imposés pour que notre personnage puisse accéder encore plus à la divinité, avec bien sûr l'attribution de nouveaux pouvoirs.





Immortal Field Breaker, amélioration de la Charge d’Athéna : les joueurs pourront traverser les champs immortels et infliger plus de dégâts en chargeant.

Force colossale, amélioration de la force d’Héraclès : les joueurs pourront manipuler des objets colossaux et infliger plus de dégâts en les lançant.

Rafale de vent, amélioration du Courroux d’Arès : la charge de l’uppercut de Fenyx créera un flux d’air de quelques secondes qui permettra aux joueurs de s’élever un peu plus haut dans les airs quand ils porteront leur coup.

Échange avec Phosphore : les joueurs pourront échanger leur position avec un leurre de Phosphore contre une barre d’endurance.



Sans surprise, on retrouve des épreuves inédites, de nouveaux puzzles à résoudre et des équipements supplémentaires à récupérer. Le trailer permet d'ailleurs d'avoir un aperçu de ces nouveautés.







Enfin, sachez que pour attirer un peu plus de monde, Ubisoft propose aussi une démo jouable gratuite, disponible sur l'ensemble des machines sur lesquels le jeu est sorti. Dans la démo, Fenyx est chargée de découvrir le mystérieux secret des cyclopes et la partie jouable prend place dans un archipel conçu exclusivement pour la démo et inspiré de la région d'Aphrodite dans le jeu. Il y a un mélange de combat, d'exploration et d’énigmes pour avoir un bel aperçu du jeu.