Ubisoft : tous les prochains jeux tourneront en 4K/60fps sur PS5 et Xbox Series X

Cela avait déjà été précisé pour certains jeux mais, histoire de réconforter sa communauté, Ubisoft vient tout juste d'en faire la mention depuis son site internet : sur les prochaines consoles que sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X, tous les prochains gros jeux de l'éditeur tourneront en 4K et en soixante images par seconde. Cela vaut donc pour Watch Dogs Legion ( dont notre test est d'ailleurs disponible à cette adresse ), Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising mais aussi Riders Republic, prévu l'année prochaine.Un combo technique qui devrait devenir la norme pour cette nouvelle génération - enfin, on l'espère grandement - et qui s'appliquera à d'autres jeux Ubisoft déjà publiés à l'instar de Rainbow Six Siege ou For Honor, qui seront tous les deux portés sur PS5 et Xbox Series X. On croise les doigts pour que le spectacle graphique soit conséquent.