Immortals Fenyx Rising : Ubisoft a enfin son propre Zelda ? Nouvelles impressions hands-on

Parmi les jeux du catalogue d'Ubisoft à sortir en fin d'année, on pourra compter sur Immortals : Fenyx Rising, anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters, prévu pour le 3 décembre prochain sur PC et toutes les consoles du marché, Stadia y compris. En attendant de recevoir la version définitive, nous avons eu l'occasion une fois encore de mettre la main dessus, à travers une session de jeu de plus de 4h. On est donc retourné sur les terres de la mythologie grecque où l'on a pu faire connaissance avec Zeus (doublé par Lionel Astier d'ailleurs), mais aussi redécouvrir à nouveau l'open world et ses innombrables missions et autres activités annexes.Souvent taxé de plagiat de Zelda Breath of the Wild, cet Immortals : Fenyx Rising possède néanmoins d'autres qualités qui lui permettent de se distinguer et promet une aventure riche en surprises. C'est pourquoi, afin de ne pas répéter ce qui a été posé par écrit il y a un mois, nous avons décidé de vous parler de nos dernières impressions en vidéo, face à vous. C'est Maximilien Cagnard qui a eu l'opportunité de jouer au titre d'Ubisoft, alors on vous laisse vous énumérer les forces et les faiblesses du jeu.