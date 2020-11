Immortals Fenyx Rising : le jeu est né d'un bug d'Assassin's Creed Odyssey

Attendu pour le 3 décembre prochain, Immortals : Fenyx Rising est né d'un bug d'Assassin's Creed Odyssey repéré pendant le développement du jeu. C'est en effet ce qu'a confié le réalisateur Scott Phillips à nos confrères de Game Informer . "A l'époque, il y avait un bug qui faisait que lorsque vous naviguiez à bord de votre trière, les membres de l'équipage devenaient subitement des cyclopes, a-t-il expliqué. Nous savions que c'était un glitch, mais c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit : 'En fait, ça serait cool si on pouvait dépasser le cadre historique et aller à fond sur la mythologie.'"C'est vrai qu'Assassin's Creed s'est toujours efforcé de rester fidèle aux différentes périodes qu'il a abordées (les Croisades, la Renaissance italienne, la Révolution française, la guerre d'indépendance américaine entre autres), d'offrir la plus grande cohérence possible. "Nous nous appuyions sur la mythologie grecque, mais dans les limites fixées par la série, a surenchéri l'assistant réalisateur Julien Galloudec au sujet d'Assassin's Creed Odyssey. Pour Immortals : Fenyx Rising, on a raisonné dans le sens inverse, à savoir que l'on voulait exploiter au maximum la mythologie grecque."Cette anecdote assez amusante permet de rappeler que le jeu est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Stadia, et que le contenu post-lancement a été annoncé il y a peu