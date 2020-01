Voici les 20 jeux les plus vendus de la décennie aux USA, Rockstar et Call of Duty mènent la danse

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops II Call Of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops III Call Of Duty: Ghosts Red Dead Redemption II Call of Duty: WWII Call of Duty: Black Ops IIII Minecraft Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty: Modern Warfare (2019) The Elder Scrolls V : Skyrim Mario Kart 8 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Battlefield 4 Destiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild Star Wars : Battlefront





Cette nouvelle décennie, désormais bien entamée, s'annonce particulièrement marquante : d'ailleurs, rien que 2020 promet d'être une année exceptionnelle avec l'arrivée de nombreux hits en puissance et celle de la nouvelle génération de consoles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, jetons un dernier coup d'œil aux dix dernières années vidéoludiques, bien ancrées dans nos cœurs à tous : le groupe NPD vient d'annoncer le Top 20 des meilleures ventes américaines et, ô surprise, c'est Rockstar qui siège en tête de liste avec son indétrônable GTA 5 (110 millions d'unités écoulées au total, rappelons-le). D'ailleurs, on retrouve leur autre production, Red Dead Redemption II, à la septième place : pour le reste, c'est l'impressionnante saga Call of Duty qui se partage essentiellement le gâteau !Minecraft est évidemment présent (en dixième position), ainsi que quelques autres best-sellers comme Skyrim, Mario Kart 8 ou deux Battlefield. Même si aucun chiffre n'est donné, c'est tout de même impressionnant.