Ne l'appelez plus Breath of the Wild 2, mais Zelda Tears of the Kingdom, nouveau trailer + date de sortie

Cela fait bien des années que la suite de Zelda Breath of the Wild a été annoncée par Nintendo. A l'E3 2019 pour être précis, mais depuis cette date, Nintendo n'a jamais vraiment parlé de Breath of the Wild 2, laissant planer le doute quant à un titre différent. Il aura fallu attendre ce mardi 13 septembre 2022 pour qu'un nouveau trailer vienne clôturer la conférence digitale et nous révéler ce titre définitif : The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Les larmes d'un royaume, celui qui va sans doute nous emmener dans les cieux et qui va nous faire rencontrer une nouvelle menace. Link ne sera pas seule, puisqu'on sait que Zelda va l'accompagner dans cette aventure. En attendant d'en savoir davantage, à la fois sur le scénario, mais aussi sur les nouveautés de gameplay, Nintendo a donc lâché un nouveau trailer, assez court, mais qui permet de repartir avec un élément crucial : la date de sortie. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom arrivera sur Nintendo Switch le 12 mai 2023, c'est dans 8 mois très exactement. Patience, patience...