Silent Hill f : une mise à jour pour rendre le jeu plus facile

Alors que Silent Hill F a dépassé le million d’exemplaires vendus depuis sa sortie le 25 septembre 2025, le titre continue d’évoluer grâce à des mises à jour attentives de ses développeurs. Le dernier patch apporte plusieurs nouveautés notables, dont l’introduction du mode "Casual", pensé pour les joueurs souhaitant profiter de l’histoire sans être freinés par la difficulté habituelle. Ce mode est disponible dès le lancement du jeu et sera aussi accessible pour les parties New Game+ également. Par contre, pour les joueurs ayant déjà commencé en difficulté Story ou supérieure, le mode Casual devient sélectionnable après plusieurs écrans de Game Over, permettant une entrée progressive dans ce niveau plus accessible.





Autre nouveauté de poids : la possibilité de sauter certaines sections de New Game+. Concrètement, après avoir résolu le puzzle de la fresque et complété l’objectif “Go through the door”, le joueur peut choisir de passer directement à la scène où Hinako se réveille dans le couloir du Dark Shrine, reprenant l’objectif “Proceed”. Attention cependant : les objets et récompenses des sections sautées ne seront pas récupérés. Les succès liés à ces segments, tels que “Thankful to Be Here”, “Grateful for a Worthy Foe” ou “Clear Skies”, ne pourront pas être débloqués via cette option. Le patch garantit néanmoins que les chemins narratifs et les fins restent inchangés, préservant l’intégrité de l’histoire. Enfin, cette mise à jour inclut également des corrections de bugs et optimisations pour fluidifier le gameplay et corriger des problèmes signalés par la communauté.



