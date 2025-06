Silent Hill f : enfin du gameplay, c'est bien glauque et perturbant comme on aime

Konami a profité du dernier State of Play pour dévoiler enfin le gameplay de Silent Hill f, nouveau vrai épisode de la licence culte horrifique. Plus important encore : le jeu a désormais une date de sortie, et ce sera pour le 25 septembre 2025, exclusivement sur PS5. Loin de se contenter d’un simple retour aux sources, Silent Hill f opte pour une approche radicalement différente. Nouveau pays, nouvelle époque, nouvelle héroïne, mais une angoisse intacte. L’horreur psychologique y trouve ici un nouvel écrin : un Japon rural des années 60, rongé de l’intérieur. L’histoire se déroule dans la ville fictive d’Ebisugaoka où l'on incarne Shimizu Hinako, une lycéenne sans histoire confrontée à une lente désintégration du réel. Le monde autour d’elle se déforme, s’enracine, se replie sur lui-même dans une brume épaisse, ce qui rappelle évidemment les fondamentaux de Silent Hill... Les créatures du jeu ont été designées par kera, un artiste japonais et elles sont le fruit d'un mélange organique entre végétal et décomposition. On voit en effet des es corps pris dans des fleurs, des visages dévorés par des racines, ce qui donne lieu à des mutations, des fusions entre chair et nature.



Côté gameplay, le jeu met l’accent sur le corps-à-corps, avec une approche plus directe que dans Silent Hill 2 Remake. Hinako pourra se défendre, mais chaque affrontement reste tendu, risqué. Ce n’est pas un jeu d’action, mais il faudra lutter pour survivre. À cela s’ajoute une bande-son signée Akira Yamaoka (compositeur emblématique de la série) et Kensuke Inage, avec une musique qui mêle instruments traditionnels, sons oppressants et silences pesants. Une ambiance sonore qui colle littéralement au cerveau. Et bien sûr, Silent Hill f fera la part belle aux énigmes, liées au psyché du personnage, à ses angoisses, à son passé. Le scénariste Ryukishi07 (Higurashi, Umineko) injecte dans le jeu son obsession du trauma, du poids du silence et de la mémoire. Certaines scènes, comme celle de ces mannequins figés dans un champ, évoquent des traditions japonaises (notamment les kakashi, les épouvantails) tout en les pervertissant. La sortie de Silent Hill f est programmée pour le 25 septembre 2025, exclusivement sur PS5.