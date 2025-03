Silent Hill f : nouvelle plongée dans le Japon cauchemardesque des années 60, c'est bien glauque...

un jeu issu de la collaboration entre le producteur Motoi Okamoto (un ancien de chez Nintendo qui a travaillé notamment sur Luigi's Mansion, Pikmin, Pikmin 2, et qui a réjoint Konami depuis juin 2019) et l'auteur Ryukishi07, qu'on connaît pour ses romans graphiques comme Higurashi no Naku Koro ni et Umineko no Naku Koro ni. Cerise sur le gâteau, le compositeur Akira Yamaoka est lui aussi de la partie et a composé des mélodies lancinantes comme il sait les faire. Ensemble, on sent une envie de reprendre la série sur de bons rails, avec une atmosphère qui rappelle l'esprit Project Zero

D'ailleurs, Konami prend les devants et a posté un message sur son site officiel, afin d'expliquer sur Silent Hill f est un jeu résolument adulte et qui va aborder des thèmes particulièrement douloureux. Voici la description de l'équipe de développement à propos du contenu du jeu :





Ce jeu contient des représentations de discrimination sexuelle, de maltraitance sur enfants, de harcèlement, d'hallucinations induites par la drogue, de torture et d'images de violence explicites.



Ce jeu se déroule au Japon dans les années 1960 et contient des représentations basées sur les coutumes et la culture de cette époque. Ces représentations ne reflètent pas les opinions ou les valeurs des développeurs ou des autres personnes impliquées.



Si vous vous sentez mal à l'aise à tout moment du jeu, faites une pause ou parlez-en à une personne de confiance.































Deux ans et demi déjà que Silent Hill f a été annoncé et depuis, les équipes de Konami Japon s'affairent en cuisine pour que ce nouvel épisode puisse relancer la licence sur des bases saines, et bien glauques comme on les aime. Forcément, après le succès critique et commercial du remake de Silent Hill 2, Konami a repris goût pour le jeu vidéo traditionnel. Et puisqu'on parle de tradition, quoi de mieux que de partir dans le Japon des années 1960, avec un village de campagne bien isolé, celui d'Ebisugaoka, où une brume inquiétante fait apparaître soudainement des créatures bien glauques et désarticulées. On va incarner Hinako Shimizu, une lycéenne qui va être est soudainement engloutie dans cette brume qui transforme sa maison en un lieu cauchemardesque.Silent Hill f estoù l'horreur psychologique a autant d'impact sur l'horreur visuelle, le tout dans univers proprement japonais.