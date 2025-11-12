Super Mario Galaxy le film : Bowser Jr est le nouveau méchant du film, Harmonie arrive aussi

On ne sait pas à quoi carbure les studios Illumination mais à la sortie de Super Mario Galaxy Le Film en avril 2026, il se serait écoulé seulement trois ans avec Super Mario Bros. Un temps de gestation très court pour une suite où il faut non seulement imaginer les contours, procéder à l'écriture, dessiner les storyboards, créer la 3D et lancer la machine marketing. On est presque sur un rythme industriel et c'est d'autant plus surprenant que la première bande-annonce annonce un film très riche, aussi bien sur le plan visuel qu'en termes de personnages. Espérons néanmoins que cette suite saura proposer une vraie histoire et une narration digne de ce nom, pas comme le premier film qui avait brillé par son vide en termes d'écriture. Mais ne désespérons pas.







Dans tous les cas, cette bande annonce s’ouvre pile là où s’arrêtait le premier film. Bowser, toujours miniaturisé après sa mésaventure au mini-champi, croupit dans une cage au Royaume Champignon, plus amoureux que jamais de Peach et toujours aussi ridicule. C’est donc son fils, Bowser Junior, armé de son fidèle pinceau magique, qui part en croisade pour libérer son père et restaurer l’honneur familial. Nintendo et Illumination reprennent ici l’esprit d’aventure galactique des jeux Mario Galaxy, tout en modernisant le ton : plus d’humour, plus d’autodérision, et surtout une mise en scène qui transpire le gigantisme spatial. Mais la véritable star de cette vidéo, c’est Harmonie (Rosalina en VO). Apparue pour la première fois dans les jeux Galaxy, la protectrice des étoiles brille ici d’un charisme rare. Depuis l’Observatoire de la Comète, elle affronte Mégapod, l’un des boss emblématiques du premier jeu, dans une séquence aussi épique que poétique. Sa présence promet d’ancrer le film dans la mythologie la plus cosmique de la saga Mario. Brie Larson, grande fan de Nintendo, lui prête sa voix dans la version anglaise, tandis que Benny Safdie (vu dans Uncut Gems et Oppenheimer) incarne un Bowser Junior aussi nerveux qu’imprévisible. Le doublage français reste encore à confirmer, mais le trailer VF, déjà disponible, ne manque pas de panache.









Comme souvent chez Nintendo, le fan service est calibré au millimètre : on aperçoit le pinceau de Super Mario Sunshine, la pyramide inversée du pays des Sables tirée de Super Mario Odyssey, ou encore la fameuse fleur prodige de Super Mario Wonder. Les puristes reconnaîtront aussi la bibliothèque de l’Observatoire, lieu culte où Harmonie racontait autrefois son histoire à Mario et aux Lumas. Dans le film, ce passage mythique semble réinterprété sur un ton plus léger, presque comique, sans trahir la mélancolie originale. D’après cette première bande-annonce, Super Mario Galaxy Le Film ne se contentera pas d’adapter les jeux à la lettre, mais s'inspire librement du lore pour bâtir une fresque spatiale exclusive. Enfin, pour celles et ceux qui s'inquiètent, Yoshi sera aussi de la partie, un leak signé Pillsbury (oui, la marque de biscuits) a laissé entrevoir le dinosaure de Mario, absent du trailer officiel mais probablement présent dans le film et qui sera sans doute montré dans une autre bande-annonce. De quoi nourrir l’impatience des fans jusqu’à la sortie, fixée au 1er avril 2026 en France.





