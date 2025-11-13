JeuxActuJeuxActu.com

Fallout Saison 2 : nouvelle bande annonce avec Macaulay Culkin et des zombies Elvis

Nouvelle bande-annonce (VF puis VO) pour la Saison 2 de FALLOUT qui débarquera sur Prime Video le 17 décembre 2025 pour 8 épisodes, qui seront diffusés chaque mercredi. L'histoire reprendra là où la première saison nous avait laissés, mais avec un décor encore plus mythique pour les fans de la licence : le désert du Mojave, et surtout la légendaire cité de New Vegas, désormais dirigée par le charismatique Robert Edwin House, incarné par Justin Theroux. Oui, Fallout New Vegas passe enfin du jeu à l’écran, et ça risque de faire vibrer la communauté. Côté personnages, Lucy (Ella Purnell) poursuit sa quête de vérité et veut traduire son père (Kyle MacLachlan) en justice, quitte à briser ce qui reste de sa famille. La Goule (Walton Goggins), lui, reste en quête de rédemption, et d’un passé qu’il refuse d’abandonner, espérant toujours retrouver sa femme et sa fille dans ce monde désolé. Surprise du chef : Macaulay Culkin rejoint le casting dans un rôle récurrent encore tenu secret. L’acteur culte de Home Alone poursuit donc son retour progressif à l’écran, et son apparition dans l’univers Fallout risque d’attirer autant la curiosité des nostalgiques que des fans de la série.



le jeudi 13 novembre 2025
Cinéma et Jeux Vidéo

