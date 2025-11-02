Test Asus ROG Strix Scar 18 : cherchez pas, y a pas mieux sur le marché du laptop gaming

Le Test

Non content d’avoir sorti la console portable la plus puissante du marché avec la ROG Xbox Ally X il y a quelques semaines, ASUS est un constructeur qui veut également être reconnu sur la qualité de ses laptops gaming. Il faut dire que depuis plus d’une décennie, le fabricant taïwanais s’est bâti une solide réputation auprès des gamers qui cherchent à conjuguer la puissance d’un PC de bureau avec la mobilité ‘relative’ d’un ordi portable. Et il se pourrait bien qu’avec l’arrivée du Asus ROG Strix Scar 18, on ait atteint le summum de ce qui se fait de mieux actuellement. Et si vous avez des doutes sur les performances de ce laptop gaming, sachez que sous son capot se cache un processeur Intel Core Ultra 9 275HX, associé à un GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 Go de mémoire vive en DDR5, 2To d’espace-disque, soit une machine capable de tout faire tourner, du jeu le plus gourmand en ressources à des tâches créatives les plus lourdes, comme monter des vidéos en 4K, voire en 8K. Ça fait bientôt 3 mois que j’utilise ce Asus ROG Strix Scar 18 au quotidien, et il est grand temps de vous dire ce que j’en ai pensé.





"For those who dare" Littéralement : "Pour ceux qui osent". Tel est le slogan de la gamme ROG d’ASUS, et qui sied parfaitement à ce ROG Strix Scar 18, un laptop gaming qui se fout des compromis, puisqu’il n’a qu’un objectif en tête : délivrer les meilleures performances possibles, qu’importe les moyens. ASUS n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai dans l’univers des machines démesurées, mais avec le ROG Strix Scar 18, le constructeur repousse une nouvelle fois les limites de ce qu’un ordinateur portable peut offrir. Destiné à ceux qui veulent le meilleur sans se soucier du poids, du bruit ou du prix (comptez 5 000€), il se présente comme une véritable vitrine technologique, un condensé de tout le savoir-faire d’ASUS en matière de performance mobile. Au cœur de cette machine surpuissante bat le tout nouveau Intel Core Ultra 9 275HX, un processeur monstrueux capable d’atteindre 5,4 GHz en mode turbo. Il est épaulé par une carte graphique d’exception, la NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, ici configurée à 175W et accompagnée de 24Go de VRAM GDDR7. À cela s’ajoutent 64 Go de mémoire DDR5-5600 et un SSD NVMe de 2To. Quant à l’écran, il s’agit d’une dalle Mini-LED Nebula HDR QHD+ (2560×1600) de 18 pouces, affichant un taux de rafraîchissement de 240Hz, une luminance HDR de 1 100 nits, et une couverture quasi-totale du spectre DCI-P3. De quoi vous éblouir et offrir un confort visuel de tous les instants. La technologie G-Sync est bien sûr au rendez-vous, ce qui va garantir une fluidité d’image irréprochable. Côté connectiques, ASUS n’a - presque - rien oublié avec sur le côté gauche un port Ethernet 2,5 G, un double port Thunderbolt 5 (USB-C), un USB-A 3.2 Gen 2, sortie HDMI 2.1, et combo jack audio. A droite, on retrouve deux ports USB-A 3.2 Gen 2 et une large grille d’aération. Il y a bien sûr une webcam intégrée, qui affiche une image à 1080p. En pleine lumière, le rendu est très correct, mais dès lors qu’on perd en luminosité, le flou et le grain vont vite prendre le dessus. Assez classique dans le domaine, et c’est dommage que ces webcams frontales aient du mal à évoluer. Par contre, aucune connectique à l’arrière de la bête, c’est une large bande d’aération qui parcourt l’ensemble du laptop, histoire de lui donner l’espace de respirer quand il se met en branle quand on laisse les jeux les plus gourmands, sans le moindre compromis. Pas de port de cartes SD en revanche, ce qui est une sacrée hérésie en 2025 sur un laptop de cette envergure et à ce tarif-là aussi. Sinon, l’ensemble pèse 3,5 kg, auxquels s’ajoute le bloc d’alimentation de 380W, qui pèse environ 1 kg.







UN BEAU BÉBÉ

Côté design et avec tout ce qu’il embarque, le ROG Strix Scar 18 est un beau bébé, du genre mastodonte assumé. Forcément, avec ses 3,5 kg sur la balance et son châssis de 4 cm d’épaisseur, il s’adresse clairement à ceux qui considèrent la mobilité comme secondaire, même si on peut clairement le déplacer dans un sac à dos adéquat, chose que je fais depuis plusieurs mois, entre mon domicile, mon lieu de travail, les déplacements à l’étranger, il ne me quitte pas. Cela dit, pour une bête de course comme lui, le ROG Strix Scar 18 n’est pas le laptop gaming le plus imposant que j’ai eu à transporter dans ma vie de gamer, chez MSI, j’ai eu affaire à bien plus massif et bien plus lourd. Malgré ces contraintes techniques, ASUS a su faire preuve d’ingéniosité en termes de design. Et on peut le dire, le ROG Strix Scar 18 affiche une allure racée et équilibrée, avec toutefois un design anguleux que j’aime beaucoup, mais qui ne plaira pas à tout le monde. En revanche, ce qui mettra tout le monde d’accord, c’est le revêtement mate qui offre un confort d’utilisation assez remarquable. Dommage par contre que la surface retienne les traces de doigts, on aurait pu trouver un meilleur compromis. L’ensemble respire la finition exemplaire et une belle solidité, même au niveau des touches de clavier chiclet qui offre un bon répondant, même si on aurait préféré retrouver une configuration mécanique. Le pavé tactile est en revanche suffisamment large pour travailler confortablement. Sa surface lisse et sa détection de paume impeccable le rendent utilisable même sans souris externe, chose rare sur un portable gaming, même si une vraie souris reste le must pour que l’expérience soit optimale entendons-nous bien. Sinon, la zone dédiée aux repose-paumes sont suffisamment large et bien centrée pour favoriser une posture naturelle qui limite la fatigue lors de longues sessions d’écriture, de montage vidéo ou de pur gaming.









Laptop gamer oblige, ASUS s’est senti obligé de proposer tout un tas de facéties visuelles pour que l’expérience soit la plus colorée possible. On retrouve ainsi une grosse bande LED RGB qui court le long de la base de la machine et qui permet de l’illuminer aussi bien de nuit comme de jour. Si vous aimez ces néons qu’on voit sous le châssis des voitures de courses façon Fast & Furious, vous allez être servi ; sinon, il est possible de la désactiver bien évidemment. Plus original, sur le capot supérieur de l’Asus ROG Strix Scar 18, on observe une large bande composée de centaines de micro-LED. Il s’agit en réalité du module Anime Matrix que ASUS avait déjà utilisé par le passé dans une autre gamme de PC gamer, et qui permet d’afficher des animations, logos ou pictogrammes, offrant à l’utilisateur la possibilité de transformer l’ordinateur en vecteur d’expression visuelle. Si ces effets lumineux peuvent paraître gadgets sur le papier, leur impact visuel réel est indéniable : le « whaou effect » est bien présent dès la première activation. Et là encore, ASUS a eu la sagesse d’intégrer un mode sobre, désactivant l’ensemble de ces éclairages, ce qui permet à la machine de s’adapter aussi bien à un environnement de travail professionnel, ou lorsqu’on est en déplacement dans un train ou dans un avion, histoire de ne pas agresser le voisinage.





LA PERFORMANCE AVANT TOUT

Ne disposant pas d’outils comme une sonde pour mesurer les effets de chaleur, sachez que je vais plutôt vous détailler mon expérience sur deux types d’utilisation qui ponctuent mon quotidien, à savoir le montage vidéo et le gaming. En montage, la rapidité de l’Asus ROG Strix Scar 18 est vraiment bluffante. L’import des fichiers est instantané, les encodages prennent très peu de temps et surtout, le laptop ne surchauffe plus comme les autres modèles que j’ai pu expérimenter par le passé, sauf peut-être avec le Medion Erazer Beast X40 et son boîtier externe water cooling qui refroidissait le système de manière très efficace. Par contre, pour transporter tout ce matos, c’était une vraie galère à chaque fois. Là, avec le Asus ROG Strix Scar 18, le système de refroidissement est directement intégré à la machine, combinant ventilateurs, chambre à vapeur et métal liquide. Autant vous dire que travailler sur des fichiers 4K est tellement fluide que je me suis autorisé à m’amuser avec des fichiers 8K, puisque mon dernier smartphone gaming, le RedMagic 10 Air, filme avec une résolution de 7 680 x 4 320 px. Le SSD NVMe de 2To impressionne tout autant : il dépasse régulièrement les 7 000 Mo/s en lecture et 6 000 Mo/s en écriture, rendant le démarrage de Windows quasi instantané et les transferts massifs (vidéo 8K, textures 3D, fichiers RAW) d’une rapidité déconcertante. Le bonheur est total.









En jeu, le constat est tout aussi impressionnant, surtout sur des jeux ultra gourmand tels que Black Myth Wukong, inZOI, Alan Wake 2, Stellar Blade, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2, Indiana Jones et le Cercle Ancien, STALKER 2, absolument tout tourne en mode Ultra à 1440p sans la moindre faiblesse. La RTX 5080 gère tout avec brio, offrant fluidité et constance, ce qui change radicalement sa façon de concevoir les jeux sur un laptop gaming. Résultat, certains jeux qui plafonnaient à 60 images par secondes dépassent désormais les 120fps, sans broncher. Évidemment, pour profiter de ces performances de fou-malade, il faut impérativement brancher l’ordi sur secteur, parce que si vous êtes sur batterie, non seulement vous pouvez avoir quelques chutes de fps ici et là, mais l’autonomie va fondre comme neige au soleil. En gros, avec une batterie neuve, vous pourrez tenir entre 1h30 et 2h en usage gaming, entre 4 et 5h pour un usage bureautique, et surtout, le Asus ROG Strix Scar 18 se transforme en avion de chasse côté pollution sonore quand vous lancez les AAA les plus demandeurs de ressources. Sur ce point-là, aucun miracle de possible. En revanche, le flux d’air est géré par deux larges ventilateurs et l’évacuation de la chaleur s’effectue par les ouïes arrière, ce qui protège le clavier et le repose-paumes à une température raisonnable, même après plusieurs heures de jeu.





Enfin, sachez que ASUS oblige, le ROG Strix Scar 18 dispose aussi de l’écosystème logiciel ASUS qu’on avait pu voir aussi tourner sur la ROG Xbox Ally, à savoir l’application Armoury Crate. Il permet de centraliser tous les réglages importants, qu’il s’agisse de la gestion des performances, les profils de ventilation, l’éclairage RGB, ou même les animations de l’AniMe Matrix. L’interface, bien que dense, est assez fluide et claire, et permet surtout de créer des profils sur mesure (Silence, Performance, Turbo ou Manuel). Le logiciel MyASUS complète l’ensemble avec la maintenance, la gestion des mises à jour et la calibration audio/vidéo. Et il est même possible également d'adhérer au programme ROG Elite Rewards, qui récompense les joueurs actifs par des points, des wallpapers exclusifs et des codes de jeu.



