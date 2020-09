ASUS : le constructeur s'allie avec IKEA pour une ligne de meubles ROG

ASUS et IKEA viennent de signer un accord pour la création d'une gamme de meubles spécifiquement dédiés au marché du gaming et ses 2.5 milliards de joueurs. Les premiers fruits de cet accord arriveront en 2021 avec de premiers produits prévus pour arriver en Chine dès le mois de février, tandis que les autres marchés devront attendre octobre 2021. On ignore encore quels meubles sont prévus, mais selon IKEA, il s'agira de produits "ergonomiques et abordables".