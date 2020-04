ASUS : du métal liquide pour refroidir les portables ROG, une vidéo impressionnante

ASUS ne rigole pas avec le refroidissement de ses ordinateurs portables gaming badgés Republic Of Gamers. Comme on peut le voir dans cette vidéo, ces derniers seront désormais refroidis grâce à du métal liquide. Ce nouveau matériau, appliqué avec précision par une machine industrielle complexe, va permettre d'optimiser la conductivité thermique entre les processeurs Intel Core de 10e génération utilisés par la marque, et leurs radiateurs. C'en est donc fini de la pâte thermique classique et ses paillettes d'argent, qui a semble-t-il été jugée pas assez performante pour répondre aux exigences de la marque. Ce metal liquide devrait donc permettre des jeux plus fluides, mais aussi moins de nuisances sonores lorsqu'on jouera sur un Portable Strix ou Zephyrus de nouvelle génération.