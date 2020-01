ASUS : voici le ROG Swift 360, un écran 360 Hz développé avec Nvidia

Les joueurs de jeux compétitifs et autres aficionados de fast FPS tiennent leur nouveau Graal avec l'annonce cette nuit au CES de Las Vegas de l'écran ASUS ROG Swift 360 qui est le premier écran 360Hz du marché, tout simplement. Développé en partenariat avec Nvidia, ce nouveau moniteur se contentera d'une résolution de 1080p, mais offre une diagonale de 25 pouces et profite du système G-Sync. Prévu pour sortir dans le courant de l'année 2020, ce nouveau bijou de technologie devrait séduire sans peine les amateurs d'eSport en quête de la fluidité absolue.

Attention, il faudra tout de même disposer d'une carte graphique sacrément puissante, capable de faire tourner vos jeux compétitifs préférés à 360 FPS. En effet, une dalle 360Hz met à jour l'image 360 fois par seconde, ce qui ne laisse à votre GPU que 2.8 millisecondes pour calculer chaque frame. D'ailleurs, pour suivre ce rythme d'enfer, Nvidia annonce avoir mis au point un nouveau processeur G-Sync encore plus véloce. Alors que les moniteurs 144 Hz et 240 Hz commencent à se démocratiser, la quête de la fluidité absolue semble avoir repris sa course vers de nouveaux sommets.