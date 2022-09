Nvidia GeForce RTX 4090 et RTX 4080 : le boost incroyable du DLSS 3 dans les jeux vidéo

à la première programmeuse informatique de l'histoire. Avec cette puce









algorithmes et d'aller encore plus loin dans le deep learning. Toutefois, c'est le Ray-Tracing qui a largement été mis en avant par le big boss de Nvidia, précisant que cette technologie continuera de faire évoluer le rendu visuel dans les jeux vidéo. Le Ray-Tracing est une ressource gourmande et avec l'annonce des DLSS 3.0, l'arrivée des GeForce RTX 4090, et GeForce RTX 4080 ne seront pas de trop pour offrir encore plus de reflets en temps réel, mais aussi améliorant le frame-rate sans qu'un développeur n'ait besoin d'intervenir dans le code-source.

le DLSS 3.0 est capable de générer une

complète alors qu'on devait se contenter de la création de simples pixels dans une image jusqu'à présent. En calculant la direction et la vitesse d’un pixel à l’image, le DLSS 3.0 peut alors anticiper l’image d'après et offrir alors un rendu bien plus rapide, le tout de manière logicielle. Le trailer de Portal RTX en est d'ailleurs l'exemple le plus impressionnant, avec un rendu donnant le sentiment d'un remaster de la part des développeurs, alors qu'il s'agit simplement de l'outil Nvidia RTX Remix qui est capable de booster n'importe quel jeu visuellement, même les plus anciens. Assez dingo.

Nvidia avait donné rendez-vous aux joueurs sur PC, particulièrement ceux qui sont prêts à lâcher un SMIC à chaque nouvelle itération de GeForce, afin de leur présenter la nouvelle série des RTX 40. Comme d'habitude, des leaks avaient éventé la surprise et le design de ces nouvelles cartes graphiques plusieurs semaines auparavant, mais Jen-Hsun Huang (le PDG de Nvidia au célèbre blouson en cuir noir) est monté sur scène pour présenter les nouveautés de ces cartes. Ce dernier a démarré les festivités par nous dévoiler la 3ème génération d’architecture RTX, répondant au nom de Ada Lovelace, qui fait référencegravée en 4 nm par TSMC intègre pas moins de 76 milliards de transistors, Nvidia promet deux fois plus d’efficacité énergétique pour 90 TFLOPs, 200 RT FLOPs et 1400 Tensor FLOPs. Ces performances boostées permettront d'établir de nouveaux Histoire de nous montrer à quel point le DLSS 3.0 va changer le jeu vidéo de manière naturelle, des trailers et des extraits de jeux méticuleusement choisis ont été dévoilés. C'est évidemment Cyberpunk 2077 qui a été mis en exergue, à la fois pour le rendu d'une ville de Night City en pleine nuit, plus lumineuse que jamais, mais aussi avec un frame-rate réhaussé naturellement avec le DLSS 3.0. Jen-Hsun Huang n'a pas cessé de le répéter, il s'agit de l'une de leur plus grandes innovations de ces dernières années chez Nvidia. Dans les faits,frameVoici d'ailleurs la liste des 35 jeux qui seront compatibles avec le DLSS 3.0 au lancement des nouvelles cartes graphiques GeForce :







A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror's Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint

NVIDIA Omniverse

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal with RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5

Warhammer 40,000: Darktide





Tout cela prendra forme avec deux cartes graphiques, la GeForce RTX 4090, qui sera 2 à 4 fois plus rapide que la RTX 3090 Ti. Elle sera commercialisée le 12 octobre à 1 600$, tandis que la version plus accessible, la GeForce RTX 4080, sera deux à quatre fois plus rapide que la 3080 Ti. Il faudra cependant attendre le mois de novembre (sans date précise) pour l'obtenir, sachant que le prix sera de 900$ pour la version 2 Go G6X, et 1 200$ pour celle disposant de 16 Go G6X.