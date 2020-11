Nvidia : une fuite dévoile que la RTX 3060 Ti sera plus puissante que la 2080 Super

Les fuites se multiplient autour de la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, et après la photo de la boîte et des listings chez les constructeurs, c'est carrément une slide venue d'une présentation Nvidia qui a fuitée (et qui a été mise en ligne par nos confrères de Videocardz). Cette dernière nous permet de constater que même sur le milieu de gamme, la génération Ampère continue d'étonner par ses capacités. En effet, au vu des graphiques ci-dessous, la 3060 Ti aura des performances légèrement supérieures à la RTX 2080 Super. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui jouent en 1440p ou en 1080p, pusique cette carte sera affichée à moins de 400$, ce qui devrait en faire le meilleur rapport prix-performances du marché. Inutile de vous dire qu'on a sacrément hâte de pouvoir découvrir ce GPU qui devrait être lancé le 2 décembre à en croire la rumeur.