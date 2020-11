Nvidia : INNO3D fait fuiter la GeForce RTX 3060 Ti via son site web, les infos

Nvidia continue le lancement de sa nouvelle génération de cartes graphiques à architecture Ampère, et après le haut de gamme, les modèles plus abordables arrivent. On apprend via des fuites que la RTX 3060 Ti sera la suivante. Cette nouvelle GeForce est mentionnée sur le site web officiel de l'assembleur INNO3D qui confirme donc l'existence de ce GPU qui devrait représenter le plus gros des ventes en termes de volume. Cette fuite vient d'ailleur confirmer l'authenticité de la photo ci-dessous qui était apparue sur le net il y a quelques jours, et qui présentait la boîte de la RTX 3060 Ti Gigabyte. Selon les dernières rumeurs, ce GPU offrirait 4868 coeurs CUDA et offrira des performances similaires aux RTX 2080 / 2080 Super de la dernière génération, mais à un prix bien plus abordable. Avec 8Go de RAM et une fréquence inférieure à la RTX 3070 (dont vous pouvez trouver notre test à cette adresse ), cette 3060Ti devrait se contenter de seulement 180W, soit 40 de moins que sa grande soeur, et 140 de moins que la RTX 3080.