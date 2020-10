RTX 3070 : notre test complet + unboxing de la nouvelle GeForce de Nvidia

Après vous avoir rendu notre test de la Nvidia GeForce RTX 3070 il y a quelques jours, on vous propose désormais de découvrir cette carte graphique sous toutes les coutures mais en vidéo. Damien et Maxime se sont réunis pour déballer la nouvelle carte graphique de chez NVIDIA, mais aussi pour vous expliquer les différences avec les RTX 3080 et 3090 et les raisons d'une sortie en décalé. En lançant cette vidéo, il sera aussi possible de découvrir la déclinaison Founder's Edition et sa jolie robe noire et grise avec son joli châssis en aluminium. Pour tout savoir sur ce GPU, on vous suggère bien sûr de jeter un oeil au test de la rédaction qui est disponible à cette adresse. Rappelons que la Nvidia GeForce RTX 3070 est vendue 519€ et qu'elle est disponible depuis hier, bien que certains problèmes d'approvisionnements soient avérés.