Nvidia : le PDG tease les cartes graphiques Ampere via un tuto cuisine

Nvidia va tenir ce jeudi 14 mai à 15h sa fameuse conférence GTC (GPU Technology Conference) lors de laquelle devraient être dévoilées les cartes graphiques de nouvelle génération à architecture Ampere. Et pour attirer le chaland, le PDG de la firme, Jensen Huang, y est allé de sa personne en réalisant un petit tuto cuisine, qui débouche sur la présentation de la plus grosse carte graphique au monde. Si on se doute que cette blade de serveur ne sera pas d'un grand intérêt pour le commun des joueurs, on attend impatiemment d'en savoir plus sur la nouvelle architecture, et sur les progrès apportés aux performances RTX.

Selon la rumeur, la RTX 3080 Ti disposerait d'une puissance mirifique avec une fréquence de 2.2Ghz, et un gain de performances de l'ordre de 40% par rapport à la RTX 2080 Ti sur les jeux en 4K. Néanmoins, la GTC est traditionnellement réservée à la clientèle professionnelle de la marque, Nvidia préfèrent souvent annoncer ses GPU gaming lors d'événements autour du jeu vidéo (les RTX série 20 lors de la gamescom par exemple). Néanmoins, même si les GeForce ne sont pas présentées, il devrait être intéressant de pouvoir découvrir ce que Nvidia nous réserve en surprise. Pour le savoir, il suffira de suivre la keynote à 15h sur la chaîne YouTube de la marque au caméléon