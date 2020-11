Nvidia : les premiers benchmarks de la RTX 3060 Ti fuitent, des performances hallucinantes

Bien que Nvidia n'ait toujours rien dit, l'existence de la GeForce RTX 3060 Ti est un secret de Polichinelle. De nombreuses images ont fuité sur la toile, et aujourd'hui, on découvre un premier benchmark de la carte. La bonne surprise, c'est que les performances semblent simplement hallucinantes pour un produit milieu de gamme. En effet, le prochain GPU de la firme de Santa Clara serait plus puissant que la RTX 2080 Super selon des benchmarks récupérés par le très bien informé WhyCry de chez Videocardz. À en croire ces tests, la 3060 Ti n'est qu'entre 11 et 13% moins performante que la RTX 3070 sortie il y a quelques semaines. Avec un écart aussi faible, on imagine même que certains modèles assembleurs devraient pouvoir faire jeu égal, le tout à un tarif bien inférieur.

Selon la rumeur, la RTX 3060 Ti sortirait le 2 décembre prochain, à un tarif inférieur à 400$ (entre 400 et 450€ en France à priori), ce qui devrait en faire la meilleure référence du marché en termes de rapport prix/performances. On rappelle à toutes fins utiles que la RTX 2080 Super était affichée à 699$ lors de sa sortie. Videocardz nous explique aussi que si les fuites autour de cette 3060 Ti sont si nombreuses, c'est parce que les revendeurs constituent leurs stocks depuis un peu plus d'un mois, afin d'éviter une pénurie immédiate comme sur les autres GPU Ampère. Ceci dit, au vu du tarif particulièrement attractif de la RTX 3060 Ti et de ses performances incroyables, les stocks devraient faire long feu.