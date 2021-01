GeForce Now : voici les jeux de Janvier 2021 qui arrivent dans le service

Le mois de janvier est déjà entamé, mais il n'est pas trop tard pour que NVIDIA nous dévoile enfin la liste des jeux qui débarque ce mois dans son catalogue du FeForce NOW, le service de jeu streaming de la célèbre marque. Ce ne sont pas moins de 23 jeux qui sont mis à disposition des joueurs, sachant que certains arriveront au cours du mois, il faut donc rester alerte pour connaître leur date de disponibilité. Comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, qu'il s'agisse de grosses comme de petites productions. Allez, voici la liste complète, classée par ordre alphabétique :

· Among Us (Epic Games Store)

· Beholder

· Car Mechanic Simulator 2015

· Caves of Qud

· CODE2040

· Dicey Dungeons

· Griftlands

· Guilty Gear XX Accent Core Plus R

· Iron Conflict

· Jurassic World: Evolution

· Kathy Rain

· Metro 2033: Redux

· Monster Sanctuary

· Night in the Woods

· Night of Full Moon

· Planetbase

· Redout: Space Assault

· Rift

· Scott Pilgrim vs the World: The Game – Complete Edition

· The Long Dark

· Tower Unite

· Tropico 5

· Warframe (Epic Games Store)