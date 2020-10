Test Nvidia GeForce RTX 3070 : la 4K à un prix d'ami ? On l'a testée, notre verdict

Le Test

Après avoir dégainé son offre haut de gamme sous la forme des GeForce RTX 3080 et 3090 il y a quelques semaines, Nvidia continue de dévoiler sa nouvelles gamme de cartes graphiques série 30 à architecture ampère avec la RTX 3070. Cette nouvelle référence se détache de la recherche de la performance pure, et s’oriente plus résolument du côté du rapport prix-performances, afin d’offrir à la majorité des joueurs un produit puissant à un prix qui soit plus compatible avec la bourse du commun des mortels. Nous avons pu tester cette nouvelle carte graphique pendant un peu plus d’une semaine, voici notre avis sur la Nvidia GeForce RTX 3070.

Vendue par la marque de Santa Clara comme une carte qui vise les joueurs adeptes du 1440p, cette RTX 3070 conserve toutefois un petit avantage dans sa manche. En effet, la marque nous a promis à longueur de communiqué de presse des performances équivalentes, voire supérieures, à la RTX 2080 Ti, soit la carte la plus haut de gamme de la génération précédente. Celle qui avait enfin permis de pouvoir profiter de la 4K sans devoir rogner sur une large quantité d’options graphiques. Sans surprise, la RTX 3070 se débrouille très bien en 1440p, et permettra à tous de faire tourner la plupart des jeux à fond, sans passer sous les 60fps. Mais nous avons décidé de voir si cette carte permettait également de profiter de la 4K, sans pour autant devoir investir un budget démesuré dans votre configuration.

Sur le papier, l’offre est solide, avec une fiche technique qui impressionne. En effet, cette 3070 intègre 8Go de GDDR6 (un peu moins rapide que la GDDR6X de ses grandes sœurs), 5888 cœurs CUDA et peut grimper à 1773 Mhz en boost. Bien sûr, ces chiffres ne concernent que notre version Founder’s Edition, les assembleurs partenaires de Nvidia pouvant à loisir modifier la fréquence des puces de leurs produits. D’ailleurs, on précisera que grâce au GPU Boost, notre exemplaire n’a pas eu de mal à atteindre ponctuellement les 2Ghz, avant de se stabiliser à 1994Mhz, tandis que la mémoire reste stable à 7Ghz. Comme toutes les cartes série 30, la 3070 jouit d’un procédé de gravure 8nm signé Samsung, et embarque donc des cœurs Ray-Tracing de seconde génération, et des Tensor Cores (ceux réservés à l’IA) de troisième génération. On s’attend donc à ce que le DLSS et le RTX ne soient qu’une formalité pour ce nouveau GPU. La nouvelle finesse de gravure va également largement améliorer la densité des transistors, et améliorer le niveau de performances par Watts comme on va le voir ci-dessous.

LESS IS MORE

Esthétiquement, la RTX 3070 Founder’s Edition est vraiment un bel objet. Lourde, assemblée avec des matériaux de qualité, cette carte est plus petite que les 3090 et 3080, et dispose d’un système de refroidissement un peu différent. En effet, cette fois, les deux ventilateurs prennent place du même côté, même si le fameux radiateur traversant a été reconduit. En effet, la première hélice fait sortir l’air chaud par l’arrière du boîtier, tandis que la seconde envoie l’air vers le haut, à travers un venitrad à caloducs assez imposant. Petit bonus : lorsque la carte est au repos, les ventilateurs resteront à l'arrêt, afin de ne pas produire de nuisances sonores. En ce qui concerne la connectique, la 3070 ne fera pas de jaloux puisqu’elle reprend la dotation des modèles déjà dévoilés, avec un port HDMI 2.1 et trois ports DisplayPort 1.4a. Enfin, sachez que la prise PCIE est compatible avec la norme 4.0, même si une carte-mère limitée au 3.0 fonctionnera parfaitement, avec une perte de performance qui oscille entre le minime et le négligeable. Enfin, sachez que le nouveau connecteur d’alimentation mini 12-pin a été reconduit sur cette carte, avec un adaptateur qui se branche sur un 8-pin classique.

On se demande d’ailleurs la raison de ce choix, puisqu’un connecteur 8-pin occupe exactement le même espace que le mini 12-pin. Reste donc à savoir ce que vaut cette carte en jeu, et sans surprise, les promesses faites par Nvidia semblent très proches de la réalité. Mise face à notre RTX 2080 Ti, la 3070 affiche des performances très proches, voire même identiques lorsque les titres font lourdement appel au RTX et au DLSS. Pour tester cette carte, nous avons utilisé une configuration abordable avec un i7-8700K et 32Go de DDR4, tout en installant nos jeux sur un SSD M.2 WD-Black SN750.

3D Mark

Timespy 4K

RTX 2080Ti : 7096 points

RTX 3070 : 6634 points

Port Royal (RTX)

RTX 2080Ti : 9310 points

RTX 3070 : 7929 points

F1 2020 (4K Ultra)

RTX 2080 Ti : 105 FPS

RTX 3070 : 129 FPS

GTA V (4K Ultra)

RTX 2080 Ti : 63 FPS

RTX 3070 : 50 FPS

Shadow of the Tomb Raider (4K RTX DLSS Ultra)

RTX 2080 Ti : 64FPS

RTX 3070 : 56 FPS

DOOM Eternal (4K Ultra Nightmare)

RTX 2080 Ti : 120 FPS

RTX 3070 : 98 FPS

Control (4K RTX + DLSS)

RTX 2080 Ti : 50 FPS

RTX 3070 : 47 FPS

Metro Exodus (4K Extrême DLSS)

RTX 2080 Ti : 48 FPS

RTX 3070 : 45 FPS

Avec de tels écarts, on ne peut qu’être impressionné par la nouvelle carte de chez Nvidia. Oui, cette dernière reste quelques FPS sous la RTX 2080 Ti dans le cadre de cette utilisation 4K, mais elle dispose de gros arguments pour faire chavirer le cœur des joueurs. En effet, nous avons choisi volontairement d’effectuer tous nos tests en poussant les options graphiques à fond. En se montrant plus mesuré, le 4K 60 FPS est donc largement à portée de cette RTX 3070. En contrepartie de ces quelques FPS de différence, la 3070 nous offre de sérieux avantages, à commencer par sa consommation électrique. Alors que notre 2080Ti n’hésite pas à sucer environ 330 Watts en charge, la 3070 se montre d’une sobriété impressionnante, avec seulement 230 Watts. Cette économie a d’autres effets, notamment au niveau des dégagements thermiques. Là encore, alors que la 2080Ti oscille entre 78 et 80°c en pleine charge, la RTX 3070 et son esthétique dissipateur maintiennent la température sous les 68°c.

Comme chacun le sait, des températures plus basses garantissent une meilleure longévité des composants, mais surtout des nuisances sonores largement contenues. Enfin, l’argument massue de ce GPU, c’est bien sûr son prix, puisque la RTX 3070 est affichée à 519€. On rappelle au passage que la RTX 2080Ti (qui offre des performances à peine supérieure donc) était affichée à 1259€ lors de sa sortie. Avec cette 3070, la firme de Santa Clara divise donc par deux l’ardoise, et risque de coller pas mal de remords à ceux qui ont acheté le meilleur GPU du marché en 2018. Le pire, c’est que la plupart des joueurs qui ont mis leur vieille 2080Ti sur les sites d’enchères afin de s’offrir une 3080 ou une 3090 ont choisi d’afficher leur carte entre 600 et 800€. La revente s’annonce diablement difficile.

Mais alors à qui s’adresse cette RTX 3070 ? Comme toujours, le choix d’une nouvelle carte graphique dépend bien souvent de critères financiers, surtout en cette période de crise. Toutefois, si vous êtes un joueur qui dispose d’un écran 2 ou 4K, et que vous n’avez pas encore fait le saut dans l’univers des RTX, cette 3070 est un parfait argument pour larguer votre antique GTX. Mieux, avec ses capacités honnêtes en 4K, ce GPU est également un choix judicieux pour ceux qui voudraient passer du 2K au 4K dans les mois à venir. Comme avec toutes les GeForce RTX série 30, la question va surtout porter sur la disponibilité de cette RTX 3070. Nvidia assure avoir fait ce qu’il faut pour éviter les pénuries et les achats massifs des spéculateurs, reste à voir ce qui se passera en réalité, puisque les ventes démarreront dès demain ! On vous conseille bien évidemment de précommander au plus tôt si vous voulez avoir un espoir concret de pouvoir profiter de cette excellent carte graphique au rapport prix-perfromances si alléchant.

FICHE TECHNIQUE