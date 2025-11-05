JeuxActuJeuxActu.com

La Momie : un nouveau film avec Brendan Fraser et Rachel Weisz arrive, c'est officiel !

La Momie : un nouveau film avec Brendan Fraser et Rachel Weisz arrive, c'est officiel !

Voilà une bonne nouvelle qu'on n'attendait pas, mais qu'on espérait fortement : le retour de la licence La Momie, mais avec le casting d'origine, à savoir Brendan Fraser et Rachel Weisz, le duo d’aventuriers le plus cool du désert. En effet, pendant que le Dark Universe d’Universal gît au fond d’un tombeau marketing depuis 2017, le studio a décidé de ressusciter sa franchise culte, mais cette fois en revenant à ses origines dorées. Selon The Hollywood Reporter, Brendan Fraser et Rachel Weisz sont en discussions pour reprendre leurs rôles de Rick et Evelyn O’Connell dans un nouvel épisode de La Momie. Le film sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, les cerveaux derrière Ready or Not et Scream VI, autrement dit, des types qui savent mélanger horreur, humour et tension. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agira pas d'un reboot, et encore moins un remake fadasse, mais bel et bien une véritable suite aux deux premiers films, ceux de 1999 et 2001, en ignorant royalement La Tombe de l’Empereur Dragon (le fameux épisode chinois avec Jet Li et Maria Bello à la place de Weisz). Un retcon assumé, et franchement, personne ne s’en plaindra. À la production, on retrouve Sean Daniel, vétéran de la trilogie d’origine, accompagné de William Sherak, James Vanderbilt et Paul Neinstein.

Petit rappel pour les amnésiques : en 1999, The Mummy de Stephen Sommers redonnait vie aux monstres classiques de Universal en leur injectant une bonne dose d’aventure à la Indiana Jones, avec cascades pratiques, humour pulp et charme désuet. Brendan Fraser y incarnait un héros old-school, courageux mais gaffeur, et Rachel Weisz volait la vedette dans un rôle féminin drôle, intelligent et loin du cliché de la demoiselle en détresse. Le film explose le box office avec 422 millions de dollars ramassée à l'époque, ce qui donnera naissance à deux suites, un spin-off (Le Roi Scorpion avec un jeune Dwayne Johnson), une série animée et une attraction Universal Studios. Le tout porté par un vrai souffle d’aventure et un fun que Hollywood a depuis momifié à coups de CGI et de filtres grisâtres.

 

Difficile de ne pas y voir un signe du destin : après sa traversée du désert, Brendan Fraser est redevenu un acteur sur qui on peut compter grâce à son Oscar pour The Whale. Hollywood l’a redécouvert, le public l’a réadopté, et voilà que le voilà prêt à reprendre son fouet et son sourire de gosse. De son côté, Rachel Weisz continue son parcours et pourrait bien redonner à Evelyn toute son ironie et sa bravoure. Autant dire que les fans de la première heure risquent d’avoir un sérieux coup de nostalgie dans la tronche. On se souvient aussi tous du désastre La Momie de 2017 avec Tom Cruise, censé lancer un “Dark Universe” de monstres partagés. Mais la sauce n'a pas pris et on s'est retrouvé avec un film sans âme, sans émotion, et sans fun surtout, plombé par ses effets numériques et son ton pseudo-sérieux. Le film a certes généré 400 millions de dollars de recettes, c'était visiblement insuffisant, un flop critique total, et le projet d’univers étendu enterré plus vite qu’une momie maudite. Ce nouveau film pourrait marquer le vrai reboot spirituel, celui qui respecte l’ADN original : aventure, mystère, romance et un brin de terreur. Pas besoin de super-héros, juste du sable, de la sueur et une pincée d’humour british.

le mercredi 5 novembre 2025
