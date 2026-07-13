Marvel Tōkon: Fighting Souls : on y a rejoué, bien parti pour être le jeu de baston de l'année ?

Depuis plusieurs années, les jeux de combat vivent un nouveau regain de popularité. Entre le succès de Street Fighter 6, de Tekken 8 et Mortal Kombat 1, le retour de SNK sur le devant de la scène avec Fatal Fury City of the Wolves, le genre semble renaître de ses cendres, et Marvel compte bien profiter de cet élan pour faire son grand retour. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas d'un nouvel épisode de Marvel vs. Capcom, loin de là même. Pour la première fois depuis longtemps, ce sont les équipes d'Arc System Works (les créateurs de Guilty Gear et de Dragon Ball FighterZ) qui prennent les commandes avec Marvel Tōkon Fighting Souls, un titre qui après une seconde prise en main bien plus conséquente, semble confirmer qu’on va avoir droit à un titre aussi défoulant que technique.





EASY TO PLAY, HARD TO MASTER

La dernière fois qu’on avait pu poser nos mains sur Marvel Tōkon Fighting Souls, c’était en octobre 2025, lors de l’EVO France qui s’est déroulé à Nice. Le roster était bien maigre à l’époque, mais pour une première prise en main, on s’en est contenté. Cette fois-ci, le nombre de personnages disponibles dans notre démo était bien plus conséquent. Il s’agissait d’ailleurs de la même version présentée lors de l'EVO 2026 de Las Vegas et celle de l'Anime Expo de Los Angeles. Le roster complet n’était pas présent (logique cela dit), mais le nombre de super-héros était suffisamment généreux pour se faire une meilleure idée de la bête. Et s'il est évidemment encore trop tôt pour juger l'équilibrage ou le contenu final, cette première rencontre laisse entrevoir un jeu qui pourrait rapidement devenir l'une des nouvelles références du versus fighting pour le - très grand - public. Car même si ce Marvel Tōkon Fighting Souls est développé par un studio qui s'est forgé une réputation de puristes du genre, la grande surprise vient de l'accessibilité générale du jeu.







On le sait, les productions Arc System Works sont souvent réputées pour leur technicité, ce qui pouvait faire craindre un jeu particulièrement exigeant pour les nouveaux venus. Finalement, Marvel Tōkon semble avoir trouvé un équilibre très intelligent, avec en sus une marge de progression intéressante. En gros, le jeu paraît simple d'accès de prime abord, mais plus on s'investit et plus on constate qu'il dispose d'énorme possibilités de combos. Easy to Play, hard to master quoi.

Les développeurs ont également intégré un mode de commandes simplifiées qui permet d'exécuter les attaques spéciales ainsi que les Super Moves via une simple pression sur une gâchette. Une option qui permettra sans aucun doute aux joueurs moins habitués aux jeux de combat de profiter immédiatement du spectacle, sans pour autant retirer toute la profondeur du système pour les joueurs plus expérimentés, qui eux pourront se délecter des commandes plus classiques et donc plus complexes. Car malgré cette accessibilité, la richesse des mécaniques saute rapidement aux yeux. Entre les EX Moves, les assists, les différentes jauges, les possibilités de combo, les projections ou encore les changements de personnages, on sent immédiatement que le jeu possède une véritable profondeur compétitive. Difficile évidemment d'en mesurer toute l'étendue après seulement deux heures de jeu, mais les bases semblent particulièrement solides.







USA x JAPON

Dès les premiers instants, une chose saute aux yeux : Arc System Works n'a absolument pas cherché à reproduire l'esthétique du Marvel Cinematic Universe. Le studio japonais s'est au contraire approprié les héros de la Maison des Idées afin de leur offrir une identité totalement nouvelle, profondément influencée par les anime et les mangas. Le résultat est immédiatement spectaculaire. Iron Man arbore une armure qui rappelle les célèbres Gundam avec ses lignes anguleuses et son imposant casque métallique, Wolverine semble tout droit sorti d'un shōnen ultra dynamique, tandis que Spider-Man bénéficie d'animations incroyablement fluides qui accentuent encore davantage son agilité naturelle.

Cette influence japonaise ne se limite d'ailleurs pas aux personnages. Les effets visuels explosent littéralement à chaque coup porté, les attaques spéciales envahissent l'écran dans une débauche de couleurs, les cinématiques des Super rappellent parfois directement Dragon Ball FighterZ et certaines attaques sont même accompagnées de véritables cases de comics qui surgissent à l'écran. Pourtant, malgré cette identité très marquée, le jeu ne donne jamais l'impression de trahir Marvel. Les dialogues, les interactions entre personnages, les références aux comics ou encore les environnements iconiques montrent au contraire que les développeurs connaissent parfaitement cet univers.









Mais derrière cette direction artistique particulièrement réussie se cache surtout une philosophie de gameplay assez différente de ce que l'on pouvait attendre. Si Marvel Tōkon est bien présenté comme un jeu de combat 4v4, il ne fonctionne absolument pas comme un Marvel vs. Capcom ou un Dragon Ball FighterZ. Ici, toute votre équipe partage une seule barre de vie, ce qui change complètement la manière d'aborder les affrontements. Impossible de mettre un personnage de côté pour lui permettre de récupérer sa santé avant de revenir plus tard dans le combat. Les quatre héros forment une seule et même unité, pensée pour fonctionner ensemble plutôt que comme quatre combattants indépendants.

Arc System Works pousse même cette idée encore plus loin puisque seuls deux personnages sont disponibles au début de chaque manche. Les deux autres rejoignent progressivement votre équipe au fil du combat en remplissant certaines conditions, notamment en réussissant des projections ou lorsque vous vous retrouvez en difficulté. Ce système crée une dynamique assez originale, où les combats évoluent constamment et où il faut adapter sa stratégie en fonction des personnages disponibles plutôt que d'appliquer un plan préétabli dès les premières secondes.









Sur le papier, cette mécanique pourrait sembler déroutante, mais manette en main, elle fonctionne étonnamment bien. On a réellement le sentiment de contrôler une équipe complète plutôt qu'une succession de personnages, d'autant que les partenaires peuvent intervenir à tout moment grâce au système Assemble. Cette jauge permet d'appeler l'un de ses coéquipiers afin de prolonger un combo, interrompre une attaque adverse ou simplement créer une nouvelle ouverture. Selon le personnage invoqué, les possibilités changent énormément, laissant déjà entrevoir un nombre impressionnant de combinaisons possibles une fois le jeu pleinement maîtrisé.







BERSERKER BARRAGE

La démo proposait 14 personnages jouables, parmi lesquels Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Captain America, Storm, Magneto, Ghost Rider, Doctor Doom, Magik, Star-Lord, Ms. Marvel, Peni Parker ou encore Danger. Chacun possède son propre style de combat, mais aussi son niveau de difficulté affiché directement sur l'écran de sélection, une excellente idée qui permet immédiatement d'identifier les personnages les plus accessibles. Au fil des parties, certains combattants se démarquent très rapidement. Wolverine, par exemple, s'est révélé particulièrement agréable à jouer grâce à sa vitesse, sa mobilité et sa capacité à maintenir une pression constante sur son adversaire. Une fois ce dernier coincé dans un coin de l'écran, il devient extrêmement difficile de reprendre l'avantage tant les possibilités de combo semblent nombreuses. À l'inverse, Doctor Doom demande beaucoup plus de précision et de maîtrise, mais paraît capable de faire d'énormes dégâts une fois son gameplay assimilé. Magik, quant à elle, s'impose rapidement comme l'un des meilleurs choix pour débuter grâce à des enchaînements simples mais particulièrement efficaces. On ne vous cachera pas qu'on a eu un petit faible pour Ms Marvel avec ses coups à distance particulièrement efficace, mais sachez que Magik est cependant le personnage qui semble être le plus craqué du roster.









Les amateurs de Marvel apprécieront également tous les petits détails disséminés un peu partout. Selon les personnages sélectionnés, le jeu génère automatiquement un nom d'équipe spécifique. Une formation composée de Storm, Wolverine, Magik et Danger devient ainsi les Unbreakable X-Men, tandis qu'une équipe réunissant Spider-Man, Star-Lord, Peni Parker et Ms. Marvel obtient une appellation totalement différente. Les personnages disposent également de nombreuses répliques exclusives avant les combats. Magneto et Wolverine, par exemple, échangent plusieurs piques en référence à leur longue histoire dans les comics, un détail qui contribue énormément à l'immersion. Mais ce n'est pas tout, les décors participent eux aussi au spectacle. Durant cette prise en main, nous avons pu combattre dans plusieurs lieux emblématiques de l'univers Marvel, notamment New York, Hell's Kitchen, Wakanda, Knowhere, la Terre Sauvage ou encore le manoir Xavier. Certaines arènes sont entièrement destructibles et permettent même de changer de zone en plein combat après une attaque particulièrement puissante. Une mécanique qui accentue encore davantage le côté cinématographique des affrontements et qui rappelle évidemment Dead or Alive.







L'ESPRIT TOKON

S'il fallait néanmoins retenir un point qui demande encore quelques ajustements, ce serait probablement la lisibilité de l'action. Avec jusqu'à 8 personnages susceptibles d'apparaître à l'écran, les assists, les projectiles, les attaques spéciales, les explosions et les effets lumineux, certaines séquences deviennent extrêmement chargées. Le spectacle est indéniablement impressionnant, mais il arrive parfois de perdre complètement son personnage au milieu de tout ce chaos. Une sensation qui devrait sans doute s'atténuer avec l'expérience, mais qui s'est faite sentir à plusieurs reprises durant notre session. Mais bon, malgré cette petite réserve, Marvel Tōkon Fighting Souls laisse une impression extrêmement positive. Arc System Works ne cherche jamais à copier Marvel vs. Capcom et préfère construire sa propre identité, aussi bien visuellement que dans ses mécaniques de jeu. Le studio semble avoir trouvé un équilibre convaincant entre accessibilité et profondeur, tout en proposant une interprétation rafraîchissante des héros Marvel qui séduira aussi bien les amateurs de comics que les fans d'animation japonaise.









Il reste évidemment encore plusieurs inconnues avant de pouvoir tirer un véritable bilan. La qualité du netcode, le contenu solo ou encore le suivi post-lancement seront autant d'éléments déterminants pour assurer la longévité du titre. Mais une chose est certaine après cette première prise en main : Marvel Tōkon: Fighting Souls possède toutes les qualités nécessaires pour s'imposer comme l'une des très bonnes surprises de cette année. Les joueurs pourront d'ailleurs se faire leur propre avis très prochainement puisque une bêta ouverte sera organisée du 24 au 26 juillet, avec 15 personnages jouables, avant la sortie définitive du jeu prévue le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC. Si cette version finale confirme les excellentes sensations de cette démo, Marvel pourrait bien tenir son nouveau grand jeu de combat.



