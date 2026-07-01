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Quantic Dream répond aux inquiétudes autour de Star Wars Eclipse, suite à la grève

Quantic Dream répond aux inquiétudes autour de Star Wars Eclipse, suite à la grève

Quelques jours après les révélations de Gamekult sur la grève organisée devant les locaux de Quantic Dream et les inquiétudes exprimées par plusieurs salariés quant à l'avenir de Star Wars Eclipse, le studio français est finalement sorti de son silence. Pour rappel, une enquête de nos confrères de Gamekult réalisée sur le piquet de grève organisé par le STJV révélait un climat social particulièrement tendu au sein du studio. Les salariés mobilisés y affirmaient notamment que le développement de Star Wars Eclipse souffrait déjà d'un manque de moyens et que le licenciement envisagé de 115 employés, à la suite de l'échec commercial de Spellcasters Chronicles, risquait de compromettre encore davantage la production. Plusieurs développeurs estimaient même que le projet ne pourrait pas être mené à son terme dans ces conditions. Face à l'écho rencontré par ces témoignages, Quantic Dream a choisi de répondre dans les colonnes d'IGN et affirme que la fermeture de Spellcasters Chronicles n'a pas d'incidence sur Star Wars Eclipse et assure que son développement se poursuit conformément aux plans établis.

 

« Comme nous l'avons déjà indiqué, le développement de Star Wars Eclipse n'est pas affecté par la récente fermeture de Spellcasters Chronicles. Nous continuons le développement du jeu avec une équipe pleinement mobilisée et toutes les ressources nécessaires pour mener le projet à bien », indique le communiqué transmis à IGN.

Quantic Dream ajoute que sa priorité reste désormais l'accompagnement des salariés concernés par la restructuration et explique ne pas souhaiter commenter davantage la situation tant que la procédure est en cours. Les négociations entre la direction et les représentants du personnel doivent encore se poursuivre dans les prochains jours, tandis que Star Wars Eclipse reste dépourvu de la moindre fenêtre de sortie officielle, ni même d'un nouveau trailer, près de cinq ans après son annonce.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 1 juillet 2026
16:09


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Star Wars Eclipse

Jeu : Action
Editeur : LucasFilm Games
Développeur : Quantic Dream
N.C.
N.C.
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