Star Wars Eclipse : le développement du jeu ne serait pas du tout chaotique, tout irait pour le mieux

#BlackoutStarWarsEclipse visant à faire retirer le développement de Star Wars Eclipse à David Cage et ses collègues, le studio français avait répondu dans un premier temps que le jeu ne pouvait pas être retardé puisqu'aucune date de sortie n'avait encore été spécifiée. Certains y avaient vu un moyen habile de botter en touche, mais si l'on se fie aux derniers bruits de couloir, le chantier ne serait réellement pas si chaotique que ça.



Cette bonne nouvelle, c'est à AccountNgt qu'on la doit ; et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il fut le premier à parler de Star Wars Eclipse avant même son officialisation. "Encore une fois, on m'a confirmé l'existence d'un jeu basé sur la démo de The Dark Sorcerer - j'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Star Wars Eclipse sera le prochain gros jeu de Quantic Dream, et visiblement, son développement avancerait beaucoup mieux contrairement à ce que certains pourraient croire", indique-t-il sur Twitter. Si c'est vraiment le cas, on peut imaginer que Star Wars Eclipse fera parler de lui avant la fin de l'année, histoire de calmer définitivement les plus sceptiques.





Another report I got confirms again the existence of a Dark Sorcerer based game from Quantic Dream that I had reported a few months ago. SW Eclipse would be the next big game that QD would release tho. Apparently the development is going better than some would have you believe.