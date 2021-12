Star Wars Eclipse : le voici le nouveau jeu de Quantic Dream et de David Cage, 1er trailer

Cela fait plusieurs mois que les insiders ont révélé l'existence d'un jeu Star Wars développé dans les studios français de Quantic Dream. Depuis septembre dernier même , avec même quelques précisions quant au fait que le bureau montréalais était grandement impliqué dans le projet. Tous ces leaks et ces bruits de couloir viennent d'être officialisés ce soir lors des Game Awards 2021, puisque le jeu Star Wars Eclipse a vu son reveal trailer être présenté lors de cette cérémonie désormais incontournable. Pas de gameplay en vue pour le moment, juste de la cinématique CGI pour nous donner un aperçu de l'ambiance de cette histoire qui se déroulera à l'époque de la Haute République. Sans doute que le jeu reprendra des éléménts des comics lancés récemment, et ça sera l'occasion d'avoir enfin quelque chose de neuf et d'inédit dans la saga Star Wars.D'après les insiders, Star Wars Eclipse serait un jeu à monde ouvert avec de grosses composantes multi, alors que le site officiel présente le titre comme un jeu d'action-aventure où chaque choix aura des conséquences pour l'histoire. Le jeu promet de mettre l'accent sur plusieurs personnages, avec en prime la possibilité d'aller visiter des lieux peu explorés de la galaxie Outer Rim. Star Wars Eclipe s'annonce ambitieux et si aucune date n'a été mentionné, on imagine que le jeu sera full next gen', soit sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.