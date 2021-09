Star Wars Quantic Dream : ça sera un open world avec du multi selon Kotaku, plus d'infos

Hier, de nombreux journalistes ont commencé à balancer quelques petits scoops autour du prochain jeu du studio Quantic Dream, et d'après de nombreuses personnes, il s'agirait ni plus ni moins que d'un jeu Star Wars. Approché par un Disney désireux de faire prospérer la licence auprès de nombreux studios, Quantic Dream aurait de nouvelles ambitions avec ce tout nouveau projet. C'est du moins ce qu'il en ressort d'un article de Kotaku qui a décidé à son tour de révéler quelques unes de leurs informations. D'après le site web en question, ce projet Star Wars permettrait à Quantic Dream de sortir de sa zone de confort et de proposer quelque chose de radicalement différent de ce que David Cage et ses équipes ont entrepris jusqu'à présent. Kotaku va même plus loin en affirmant qu'il s'agirait un open world, avec de grosses composantes multijoueurs et que le bureau montréalais ouvert quelques mois plus tôt serait d'ailleurs très impliqué dans ce jeu Star Wars.Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le studio recrute pas mal du côté du Canada, en allant cherchant des développeurs du côté d'Ubisoft, Warner Bros Games et même Eidos. A en croire d'autres sources, des débats auraient eu lieu en interne chez Quantic Dream pour se mettre d'accord sur le type de jeu qui serait proposé, l'idée étant de trouver un bon compromis entre jeu narratif bien écrit à la David Cage et gameplay nerveux qu'on attend d'un jeu Star Wars. C'est aussi pour cela que la production aurait démarré il y a 18 mois seulement. Autant vous dire que ce n'est pas demain la veille qu'on aura le jeu entre les mains...