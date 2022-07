David Cage : "Non, il n'y a pas de projet médiéval-fantastique autour du Dark Sorcerer"

Rappelez-vous, nous étions le mardi 1er février 2022 quand un certain AccountNGT révélait sur Twitter que Quantic Dream travaillait sur plusieurs autres projets en plus de Star Wars Eclipse, officialisé lors de Game Awards 2021. Selon ses sources, le studio co-fondé par David Cage serait en train de terminer un jeu répondant au nom de Dreamland, et qui serait en réalité un titre adapté de la démo "The Dark Sorcerer" dévoilé lors de l'E3 2013. Un jeu avec une ambiance radicalement différente des précédentes productions du studio parisien puisqu'il s'agirait d'un jeu à l'ambiance médiéval-fantastique. Il est vrai que Quantic Dream nous a habitué à ce genre de processus, puisque Heavy Rain avait été développé sur la base de la démo The Casting et Detroit Become Human est devenu réalité après l'essai Kara. De même, le compte AccountNGT est devenu une source d'information crédible puisque c'est lui qui avait révélé l'existence d'un jeu Star Wars par Quantic Dream avant l'annonce officielle. Aussi, nous avons profité de notre passage dans les studios de Quantic Dream pour poser la question à David Cage, afin d'essayer de lui soutirer des informations. C'est l'occasion pour le créateur français de démentir complètement ses rumeurs.

Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet, surtout sur nous d'ailleurs parce qu'il y a quand même une certaine proportions d'inexactitudes pour parler poliment. Non, il n'y a pas de projet médiéval-fantastique autour du Dark Sorcerer. On a adoré travailler sur ce court-métrage, ça été un bonheur sans nom. On s'est beaucoup amusé avec cet acteur, mais il n'y a rien de tout cela, vraiment. J'aimerais bien, car c'était vraiment super et on s'est beaucoup amusé à le faire.

Depuis, le compte AccountNGT, qui affirmait également que Quantic Dream avait également du mal à embaucher du personnel pour son jeu, a tout simplement été supprimé, nous laissant supposer que tout cela n'était que de l'intox. David Cage a d'ailleurs démenti ces rumeurs d'embauche compliquée, puisque Quantic Dream a augmenté ses effectifs de manière significative avec le projet Star Wars Eclipse.