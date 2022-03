Quantic Dream : il y a bien 3 jeux en développement en interne, on fait le point

Au coeur de nombreuses rumeurs et d'un projet d'envergure qu'est Star Wars Eclipse, le studio parisien Quantic Dream a décidé de prendre la parole à travers un communiqué, rendu disponible en ligne. Il est indiqué que la société co-fondé par David Cage et Guillaume de Fondaumière a généré un résultat net de 5.8 millions d'euros, soit un bénéfice record pour la troisième année consécutive. Cette belle performance, on la doit avant tout à Detroit Become Human qui s'est vendu à 6.5 millions de copies dans le monde, en cumulant à la fois les ventes PS4 et PC. C'est de loin le plus gros succès du studio, sachant que la version PC s'est écoulée à 1 million d'exemplaires rien que pour l'année 2021. Un succès qui a donné des ailes à l'entreprise, devenue son propre éditeur depuis 2019, et qui bénéficie du soutien des Chinois de NetEase. Le communiqué précise également que Quantic Dream continue sereinement le développement de ses 3 jeux, ce qui corrobore les récentes rumeurs qui expliquaient que le studio allait sortir 2 autres jeux avant Star Wars Eclipse. Il y aurait un jeu mobile, sans doute réalisé avec l'impulsion de NetEase, mais aussi un AAA qui reprendrait la démo du Dark Sorcerer, technique habituelle de Quantic Dream depuis belle lurette.







Avec autant de projets, Quantic Dream continue de croître, avec une augmentation de ses effectifs de plus de 50% en 2021, sachant que le recrutement se fait aussi bien du côté du bureau parisien que celui basé à Montréal depuis peu. Sophie Buhl, directrice de production chez Quantic Dream, explique également que de plus en plus, les équipes sont dirigées par des femmes. De quoi se mettre en opposition avec toutes les accusations dont le studio a fait l'objet ces dernières années, dont la plupart ont été déboutées en justice.