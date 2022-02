Dreamland serait le nom du jeu de Quantic Dream basé sur la démo The Dark Sorcerer, des infos en fuite

Tom Henderson, journaliste bien connu pour ses nombreux scoops. D'après AccountNGT, c'est bien l'équipe parisienne qui travaillerait sur le jeu, avec une production qui aurait démarré entre 2018 et 2019, soit après la sortie de Detroit Become Human. A l'image de la démo The Dark Sorcerer, "Dreamland" intégrerait une grosse part d'humour dans son histoire et son ambiance, chose à laquelle Quantic Dream ne s'est jamais essayé jusqu'à présent, David Cage ayant toujours écrit des histoires sombres sinon mélancoliques. Autre détail important qu'apporte AccountNGT, le jeu serait cross-gen, ce qui signifie qu'il sortirait aussi bien sur PS5 / Xbox Series X que sur PS4 / Xbox One. Toutefois, il est précisé que la stratégie peut évoluer et donc changer d'ici à la sortie du jeu.





2. The Dark Sorcerer based game



- Codenamed: Dreamland (Thanks @_Tom_Henderson_)

- Based on The Dark Sorcerer demo

- Humor based game

- Core team in Paris

- More advanced than Star Wars Eclipse

- Cross-Gen (can be changed due to their new strategy) pic.twitter.com/dYegizLHWG — AccountNGT (@accngt) 29 janvier 2022





- Quantic Dream Paris is working on cinematics, story, level art, engine...

- Multiplayer Elements (Competitive)

- Very (very) ambitious and original project

- Development started early 2021

- Not all the Paris Studio is working on Star Wars Eclipse — AccountNGT (@accngt) 29 janvier 2022

Début janvier 2022, un certain AccountNGT révélait sur Twitter que Star Wars Eclipse n'était pas le seul jeu en développement chez Quantic Dream , que le studio parisien allait même sortir un autre titre avant le projet commandé par LucasFilm Games et Disney. Aujourd'hui, ce même insider revient avec des informations complémentaires autour des projets que David Cage et ses équipes sont en train de porter à la fois sur Paris et à Montréal. Première chose à noter, le fameux jeu fantastico-médiéval s'appuierait bien sur la démo de The Dark Sorcerer et porterait même le nom de code "Dreamland" en interne ; une information concordée parMais ce n'est pas tout, Quantic Dream travaillerait aussi sur son premier jeu mobile, intitulé Spellcaster, et qui serait un jeu de cartes dont le développement aurait démarré en 2019 avec le moteur Unity. Compte-tenu de l'affiliation avec NetEase, il est assez logique de voir Quantic Dream se lancer dans la production de jeux mobiles. Une petite équipe de la team parisienne aurait été affectée à ce projet. Quant à Star Wars Eclipe, AccountNGT apporte là aussi quelques précisions intéressantes. Si le lead de la production serait assuré par Quantic Dream Montréal, notamment au niveau du gameplay, du level design et le multijoueur, le studio parisien participerait également au développement. La team de david Cage élaborerait l'histoire (qui est d'ailleurs toujours en écriture), les cinématiques, les level-arts mais aussi le moteur 3D ; sans doute parce qu'il utiliserait un outils propriétaire. Toute la partie compétitive du mode multi serait aussi gérée à Paris, sachant que le développement connaîtrait quelques petites complications du fait de sa structure, un open world, et que c'est une première pour Quantic Dream. Quoi qu'il en soit, le développement du jeu a démarré début 2021, ce qui signifie qu'on a encore du temps avant de voir le début des travaux.En termes d'inspiration, ce Star War Eclipse proposerait des séquences d'action assez classiques et l'exemple pris en interne serait le récent Jedi Fallen Order, tandis que The Last of Us serait une source d'inspiration pour la narration, avec un joli mélange entre cinématique et gameplay pour faire avancer l'histoire. AccountNGT précise par ailleurs que Quantic Dream Montreal aurait quelques soucis pour embaucher du personnel, mais que cela n'aurait aucun lien avec les déboires judiciaires que le studio a connu ces dernières années, sachant que l'honneur de Quantic Dream a été lavé entre temps. On reste à l'écoute des prochains leaks bien évidemment ; à moins qu'on essaie d'envoyer un drone pour espionner le studio qui n'est finalement pas très loin de chez nous...